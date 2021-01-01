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बड़ी उपलब्धि:मोतीपुरा के गौतम गोले एनडीए में 3 बार असफल, अब एयर फोर्स में एयर मैन

खरगोन3 घंटे पहले
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परमवीर चक्र विजेता याेगेंद्रसिंह यादव से सम्मान लेते गाैतम के माता-पिता। - Dainik Bhaskar
परमवीर चक्र विजेता याेगेंद्रसिंह यादव से सम्मान लेते गाैतम के माता-पिता।
  • दोस्त के आर्मी रिटायर दादाजी ने देशसेवा को किया था प्रेरित

शहर के मोतीपुरा के गौतम गोले (21) ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तैयारी से शुरुआत की। तीन बार परीक्षा भी दी, लेकिन वे असफल रहे। चांस खत्म हो गए तो एयर फोर्स की तैयारी में जुट गए। यहां पहली ही बार में चयन हो गया। उन्हें भारतीय वायु सेना में बतौर एअर मैन सेवा का अवसर मिला है। गौतम बताते हैं कि नेशनल डिफेंस अकेडमी (एनडीए) का लक्ष्य बनाया था। तीन अवसर खत्म हो गए।

उसके बाद एयर फोर्स में प्रयास किया तो आसानी से चयन हो गया। वे बताते हैं दोस्त के आर्मी रिटायर दादाजी संजय मैना ने देशसेवा के क्षेत्र में जाने के लिए प्रेरित किया। उनके रुतबा व अनुशासन देख प्रभावित हो गया था। वे आमजन से हटकर जीवन जीने को कहते थे। इंदौर में कोचिंग बाद फरवरी 2020 में अनूपपुर रैली में 10 हजार से ज्यादा युवाओं में शामिल हुआ। शारीरिक व लिखित परीक्षा हुआ। प्रदेश के चयनित 210 युवाओं के मेरा नाम भी था। 25 जनवरी को रिजल्ट आया। अब चैन्नई में ट्रेनिंग होगी। इंदौर के एक कार्यक्रम में परमवीर चक्र अवॉर्ड से सम्मानित याेगेंद्रसिंह यादव ने हौसला बढ़ाया।

मम्मी-पापा का पूरा सपोर्ट, उनका कराया सम्मान

परिजन राकेश गोले बताते हैं हमारा मारू समाज से पहला मेधावी है जिसे उपलब्ध मिली। गौतम ने 10वीं तक केंद्रीय स्कूल में पढ़ाई की। पहले उसने कॉमर्स विषय लिया था। बाद में गणित विषय दिलाया। गौतम के पापा सिंचाई विभाग में सर्वेयर व मां गृहिणी हैं। दोनों ने उसके हर निर्णय में सपोर्ट किया। समारोह में खुद सम्मान लेने की बजाय पापा-मम्मी को आगे किया।

कैप्टन शुभम बिल्लौरे : हवाई पट्‌टी देखकर जागी रुचि

विश्वसखा कॉलोनी निवासी कैप्टन शुभम बिल्लौरे का एअर फोर्स में है। बमरौली में बेसिक ट्रेनिंग में अव्वल रहे। उसके बाद नासिक में एडवांस ट्रेनिंग ली। वे जिले के पहले युवा हैं, जो एयर फोर्स में पहुंचे। उनका 4200 घंटे उड़ान भर चुके ट्रेनिंग अफसरों ने हौसला बढ़ाया। वे हाल में नए एअर क्राफ्ट को उड़ाने की हैदराबाद में ट्रेनिंग ले रहे हैं। शुभम के पापा संतोष बिल्लाैरे शिक्षक हैं। केंद्रीय स्कूल से 12वीं के बाद शुभम का चयन हुआ। सिनखेड़ा हवाई पट्‌टी पर ले जाने पर उसकी रुचि देख निर्णय लिया।

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