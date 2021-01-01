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आउटडोर खेल मैदान:आदिवासी बच्चों के मजबूत शरीर में लचक पैदाकर बनाएंगे जिम्नास्ट

खरगोन3 घंटे पहले
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जिम्नास्ट खेल का दायरा मध्य प्रदेश के उज्जैन व शाजापुर से निमाड़ क्षेत्र की तरफ भी बढ़ेगा। शहर से 10 किमी दूर मेनगांव में राष्ट्रीय स्तर का क्रीड़ा परिसर 80 फीसदी तैयार हो चुका है। यहां राष्ट्रीय व ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे। प्रदेश के 7 जिलों में अलग-अलग चयनित खेल विशेष परिसर तैयार हो रहे हैं। जिले में मेनगांव के पास जिम्नास्ट का खेल परिसर भी शामिल है। खेल प्रशिक्षकों का मानना है निमाड़ी आदिवासी बच्चों के मजबूत शरीर में प्रशिक्षण से अच्छी लचक बनाई जा सकती है। इसलिए यहां इस खेल के खिलाड़ियों के अनुकूल स्थिति है। यहां जिम्नास्ट के अलावा एथलेटिक्स भी होगा। इनडोर-आउटडोर खेल मैदान भी रहेंगे। जनजातीय विभाग के खेल अफसरों का दावा है कि जुलाई तक खेल परिसर हैंडओवर हो जाएगा।

खेल परिसर को जानिए

11.66 करोड़ रुपए लागत है 120 विद्यार्थियों का हॉस्टल 30 एकड़ का है परिसर 08 लेन रनिंग ट्रैक में शामिल

स्थानीय स्तर पर मिलेगा प्रतिभाओं को अवसर
^ कीड़ा परिसर खेल विभाग व पीआईयू संयुक्त रूप से बना रहे हैं। जिले व प्रदेश की प्रतिभाओं को स्थानीय स्तर पर बड़ा अवसर मिलेगा। -जेएस डामोर, सहा. आयुक्त, आदिवासी विभाग

होस्टल, बिल्डिंग और ट्रैक कंपलीट हो गया है
^आदिवासी बच्चों का शरीर मजबूत होता है। प्रशिक्षण से उसमें लचीलापन लाकर खिलाड़ी तैयार होंगे। होस्टल, बिल्डिंग व ट्रैक कंपलीट हो गया है। -अश्विन गुप्ता, जिला क्रीड़ा अधिकारी

ए-बी श्रेणी के प्रशिक्षक किए जाएंगे नियुक्त
खेल अधिकारी के मुताबिक ओलंपिक, विश्वकप, एशियन गेम्स में पदक विजेता, ओलंपिक सहित अन्य राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में कोचिंग दे रहे सीनियर नियुक्त होंगे। एक मुख्य कोच ए श्रेणी व दो बी श्रेणी के कोच के अलावा 8 पीटीआई व 1 विभागीय कोच रहेंगे। खिलाड़ियों के चयन होने पर प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

राष्ट्रीय खेल सुविधा में 7 जिलों में खरगोन भी
एथलेटिक्स इंदौर, बालक एथलेटिक्स श्योपुर, कन्या एथलेटिक्स डिंडौरी, बालक जिम्नास्टिक खरगोन, कन्या बैंडमिंटन व टीटी, स्क्वॉश धार, कन्या तीरंदाजी झाबुआ, बालक क्लाइंबिंग व बोल्डरिंग शहडोल।

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