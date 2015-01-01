पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पुलिस के अत्याचार:समाजसेवी का इंदौर में किया सम्मान, पुस्तक भेंट की

खरगोन3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस के अत्याचार से लोगों को बचाने वाले समाजसेवी विजय जैन को सम्मानित किया। इंदौर के समाजसेवी राजेंद्रसिंह तोमर सनावद में कई वर्षों पूर्व राम जी, प्रेमलाल व नाना भील पर किए गए पुलिस अत्याचार व केस के चश्मदीद गवाह थे। तीनों युवाओं को पुलिस अत्याचार से बचाने वाले का सम्मान करने का भाव उनके मन में था। उन्होंने मोहनसिंह सेंगर व प्रखर राष्ट्रवादी कवि सत्यनारायण सत्तन को इस घटनाक्रम की जानकारी दी। जिस पर उन्होंने विजय जैन काे इंदौर में बुलाकर सम्मानित किया। मानतुंग आचार्य द्वारा भक्तामर पाठ के एक पद्यांश की व्याख्या करने वाली पुस्तक आशीर्वाद स्वरूप भेंट की। नरेंद्र सिंह पंवार ने कहा गुर्जर समाज के व्यक्तियों पर जो पुलिस ने अत्याचार किया गया था। वह निंदनीय कृत्य था। इस दौरान रमेश जोशी मौजूद थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें