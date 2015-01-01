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अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद:5 हजार विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हुआ तो करेंगे आंदोलन

खरगोन2 घंटे पहले
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जिले के सात कॉलेजों में 5 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलने के चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शनिवार को पीजी कॉलेज परिसर में धरना दिया। यहां पदाधिकारियों ने नारेबाजी कर प्रवेश सीटें बढ़ाने व पंजीयन लिंक खोलने की मांग की है। अभाविप ने शनिवार को धरना दिया। यहां नारेबाजी कर विद्यार्थियों को प्रवेश की मांग की है। जिला संयोजक बंटी मालवीय ने बताया जिलेभर में 5 हजार विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सरकार को जल्द प्रवेश दिलाना चाहिए। पीजी कॉलेज में बीएससी गणित में 15 सीटों पर प्रवेश ही नहीं हुआ। इस विषय को लेकर विद्यार्थियों ने रुचि नहीं दिखाई। जबकि अन्य विषयों में 45 से लेकर 60 प्रतिशत की मेरिट पर प्रवेश दिया गया है। अभाविप ने प्रभारी प्राचार्य डॉ. शैल जोशी को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। नगर मंत्री आकाश राठौड़, शुभम कर्मा, अभिषेक राठौड़, मीना कोचले, धीरज वर्मा आदि मौजूद थे।

कॉलेज में पुतला फूंकने की जांच जारी
पीजी कॉलेज में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका गया था। मामले में प्राचार्य डॉ. आरएस देवड़ा ने कोतवाली में आवेदन दिया है। इसमें पुतला फूंकने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मामले में टीआई प्रकाश वास्कले ने कहा कि जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सहित सोशल मीडिया से फोटो के बारे में जांच करेंगे।

जमीन पर बैठकर कर लेंगे पढ़ाई
पदाधिकारियों ने बताया प्राचार्यों का कहना है कॉलेजों में बैठक व्यवस्था व स्टॉफ नहीं होने से ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा विद्यार्थी जमीन पर बैठकर पढ़ने को भी तैयार है। इसके अलावा सुबह या शाम (कॉलेज समय छोड़कर) पढ़ाई कर सकते हैं। स्टॉफ नहीं होने से अतिथि प्रोफेसरों की की भर्ती करना चाहिए। एनएसयूआई पहले प्रवेश की मांग कर चुका है। आंदोलन की चेतावनी दी है।

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