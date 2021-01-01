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श्रीमद् भागवत कथा:नर्मदा किनारे जाएं तो स्वच्छता के लिए श्रमदान जरूर करें : दीदी

खरगोन3 घंटे पहले
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कठोरा गांव में 1008 संतश्री नानकदासजी महाराज के आश्रम परिसर में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। कथा के छठे दिन कथावाचक चेतना दीदी ने कहा नर्मदा तट पर धार्मिक आयोजन होना सौभाग्य की बात है। नर्मदा मैय्या को प्रदूषण से बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। जब भी नर्मदा किनारे जाए तो कुछ समय के लिए श्रमदान जरूर करें, क्योंकि नर्मदा को स्वच्छ रखना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने रुक्मिणी विवाह व कालिया नाग मर्दन की कथा सुनाई। सोमवार को कृष्ण-सुदामा मिलन के प्रसंग के साथ कथा का विराम होगा।
पागाखेड़ी में भागवत कथा आज से : यहां सोमवार से महिला मंडल भागवत कथा करेगा। 90 बाय 135 वर्गफीट में पंडाल लगाया है। वाचन दुर्गा दीदी महू करेगी। सुबह 8 बजे कलश यात्रा निकालेंगे।

श्रद्धालुओं को मोह रही बांसुरी की धुन
संगीतमय कथा में खंडवा जिले के कालूसिंह मौर्य का बांसुरी वादन सभी को लुभा रहा है। 45 वर्षीय मौर्य पिछले 30 साल से धार्मिक आयोजन में बांसुरी का वादन कर रहे हैं। भजनों पर कोरस देने वाले मौर्य की 12 साल की उम्र में नेत्र ज्योति चली गई। उन्होंने मेले से बांसुरी खरीदकर लगातार अभ्यास किया। उन्होंने खंडवा, भोपाल व इंदौर में होने वाले बांसुरी वादन के कार्यक्रम में प्रथम विजेता का पुरस्कार भी हासिल किया है। मौर्य ने कहा यह भगवान की आराधना है। मन में ठानी थी की बांसुरी मेरी पहचान होगी और उसे जीवन यापन के लिए उपयोगी भी बनाया है। हारमोनियम वादक जितेंद्र राव इंदौर ने बताया धार्मिक आयोजन में मौर्य को बांसुरी वादन के लिए बुलाते है। क्योंकि वे बांसुरी बजाने के साथ कथा के दौरान बैकग्राउंड संगीत की धुन भी बांसुरी से निकालते हैं। तबले वाले को इशारे से ताल मिलाने के लिए प्रेरित करने के साथ कोरस भी देते हैं।

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