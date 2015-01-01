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स्थानीय महाविद्यालय:झुग्गी बस्तियों में स्वयंसेवकों ने स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

खरगोनएक घंटा पहले
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स्थानीय महाविद्यालय के स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तहत सहायक निर्देशक निलेश त्रिवेदी, आरके मोहनानी ने स्वच्छता अभियान के तहत दशहरा मैदान झुग्गी बस्ती में जाकर रहवासियों से चर्चा कर साफ सफाई के लिए जनजागरूकता का संदेश दिया। संस्था प्रमुख डॉ. अरविंद श्रीवास्तव के निर्देश में प्रकोष्ठ प्रभारी प्रो. एसएल गोले, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी प्रो. गोविंद वास्केल के मार्गदर्शन में कार्यक्रम किया। अधिकारियों ने कहा समाज, मोहल्ला, गली, नगर, शहर, तहसील, जिला, राज्य व देश के प्रत्येक भाग को स्वच्छ बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। साफ सफाई की अलख जगाना व स्वच्छ भारत की उम्मीद पर खरा उतरना हमारे व हमारे समस्त परिवार व वातावरण के लिए लाभकारी होगा। इस दौरान कृष्णा सिटोले, प्रदीप चौबे, संतोष बिरला, विनोद रावत, नाना दबाडे, पूजा वर्मा, कविता सुर्याल, शिवानी केवट, सपना सहित अन्य स्वयंसेवक मौजूद थे।

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