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लेटलतीफी:राशि व जमीन आवंटन के बाद भी नहीं बना केंद्रीय विद्यालय भवन, नहीं हो रहे नए प्रवेश

खरगोनएक घंटा पहले
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  • अब प्रावि के कमरों में लगाएंगे 10वीं की कक्षाएं, लैब भी बनेगी, प्राचार्य बोली- पत्र लिखेंगे

नगर में 2015-16 में केंद्रीय विद्यालय की शुरूआत हुई। लेकिन अब तक भवन नहीं बन पाया। जबकि इसके लिए 19 करोड़ रुपए की स्वीकृति के साथ चिचलाय रोड पर 10 एकड़ जमीन का चयन हो चुका है। कुछ समय पहले यहां भवन निर्माण की कवायद शुरू हुई। केंद्रीय विद्यालय के दल ने निरीक्षण किया। लेकिन अब मामला ठंडे बस्ते में है। यहां अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा विभाग के स्कूलों व अतिरिक्त कक्षों में बैठाया जा रहा है। हाल ही में कक्षा 10वीं की कक्षाएं लगाने के लिए केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन की मांग पर शिक्षा विभाग ने तीन कक्ष उपलब्ध करवाए है। आगामी सत्र में कक्षा 11वीं व 12वीं की कक्षाएं लगाने के लिए फिर परेशानी खड़ी होने की आशंका है। प्राचार्य का कहना है कि भवन निर्माण के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई चल रही है। फिर पत्र लिखा जाएगा। कन्या उमावि के अतिरिक्त कक्ष में विद्यालय की शुरुआत हुई। यहां कक्षा 1 से 6 तक 250 बच्चे अध्ययनरत थे। वर्तमान में बच्चों की संख्या 400 से अधिक हो चुकी है।

जल्द शुरू हो सकती हैं कक्षाएं
कोरोना संक्रमण के कारण फिलहाल ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। लेकिन जल्द कक्षाएं शुरू होने की उम्मीद है। जगह की समस्या को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन ने पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने तीन अतिरिक्त कक्ष की मांग की। 2 कक्ष में बच्चों की क्लास लगेगी, वहीं एक कक्ष में लैब तैयार की जाना है। प्रबंधन की मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी व एसडीएम की मौजूदगी में प्रबंधन को प्रावि क्रमांक 3 का उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है। प्रावि 3 को प्रावि 8 में शिफ्ट किया गया। लेकिन स्वयं का भवन नहीं होने से आगामी सत्र में कक्षा 11वीं कक्षाएं लगाने के लिए फिर नए कक्ष की जरूरत पड़ेगी। जगह की कमी के कारण प्रबंधन कक्षा पहली में प्रवेश के इच्छुक सभी बच्चों को प्रवेश भी नहीं दे पा रहा है।

अतिक्रमण हटाने में मशक्कत
केंद्रीय विद्यालय के लिए चिचलाय रोड पर 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। प्रस्तावित जमीन पर लगे 10 से ज्यादा पेड़ हटाने के लिए तहसील कार्यालय से कलेक्टर कार्यालय फाइल भेजी गई। अनुमति मिलने के बाद पेड़ हटाए गए। 4 बिजली के पोल भी हटाए गए। लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। इसका फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने यहां फसल बो दी थी। प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में मशक्कत भी करना पड़ी। लेकिन भवन तो दूर बाउंड्रीवॉल तक नहीं बनाई गई। अब भी यहां से मिट्‌टी की खुदाई जारी है।

खेल गतिविधियां भी नहीं हो रही
केंद्रीय विद्यालय के नए भवन में स्विमिंग पुल, दो लाइव योगा रूम, एमआई रूम, डांस व सिंगिंग रूम आदि प्रस्तावित है। भवन बनने से 800 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश भी मिलने की उम्मीद है लेकिन फिलहाल स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों की खेल व अन्य गतिविधियां भी नहीं हो पा रही है। यही नहीं कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद 11वीं में प्रवेश के लिए अन्य स्कूलों में जाना पड़ सकता है।
स्वीकृति नहीं मिल पा रही
^नए भवन के लिए समय-समय पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। कब निर्माण होगा इसे लेकर अब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग एजेंसी से निर्माण को लेकर स्वीकृति नहीं मिल पा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को स्मरण पत्र से अवगत कराया जा रहा है।
संगीता शेल्के, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय

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