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मांग:उचित मुआवजे के साथ पुनर्वास के लिए मिले जमीन

खरगोनएक घंटा पहले
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  • दसनावल के इमली फाल्या किसानों ने रोका पिपलई तालाब का काम, रोष जताया

दसनावल पंचायत के इमली फाल्या में दो दिन पहले पिपलई तालाब का काम शुरू हुआ। गुरुवार को किसानों ने इसका विरोध कर काम रुकवाया दिया। एनवीडीए के अधिकारी समझाइश देने पहुंचे, लेकिन किसानों ने एक नहीं सुनी। किसानों ने कहा उन्हें उचित मुआवजा देकर पुनर्वास किया जाए। किसान हरसिंह पिता कोटवाल, मंशाराम पिता कोटवाल, हीरालाल चौहान, गनिया पिता आनसिंह, कुंवरसिंह पिता नाहरसिंह आदि ने कहा उनके परिवार के 6 भाइयों की जमीन पर तालाब बनाया जा रहा है। उन्हें पूर्व में असिंचित जमीन के हिसाब से 1.80 व 2 लाख रुपए तक ही मुआवजा दिया गया है। जबकि उनकी जमीन सिंचित है। कुआं है। मोटरपंप लगा है। मुआवजा कम देने के साथ पुनर्वास के लिए जमीन भी नहीं दी गई है। कई अन्य किसान भी प्रभावित हो रहे हैं।

एसडीओ बोले- कलेक्टर से मिले, फिर माने
करीब दो घंटे तक किसान खड़े रहे। सूचना मिलते ही एनवीडीए एसडीओ आशीष शिवहरे मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा काम रोकना गलत है। मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्टर से मिले। कोर्ट जाए। करीब एक घंटे तक समझाइश देने के बाद किसान माने।

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