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शराब की अवैध तस्करी:कार्रवाई से बचने नर्मदा के रास्ते ला रहे थे शराब, जब्त

खरगोनएक घंटा पहले
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  • मोरकट्‌टा में नर्मदा किनारे बुधवार रात हुई कार्रवई, आरोपी फरार

नर्मदा नदी में महुआ लहान से शराब बनाने के बाद अब नाव से शराब की अवैध तस्करी का मामले बढ़ रहे हैं। कार्रवाई से बचने के लिए माफिया द्वारा नर्मदा के रास्ते शराब का अवैध परिवहन किया जा रहा है। जानकारी अनुसार धार जिले के ग्राम धरमराय में नर्मदा किनारे से नाव से शराब बड़वानी जिले में लाई जा रही है। शहर कोतवाली पुलिस ने बुधवार रात को नर्मदा किनारे ग्राम मोरकट्‌टा में दबिश देकर शराब जब्त की है। कुछ समय पहले भी नर्मदा में नाव से शराब परिवहन के दौरान नाव पलटने से एक युवक की मौत हो गई थी। पुलिस टीम ने नर्मदा नदी किनारे ग्राम मोरटक्का से दो बाइक पर बंधी थैलियों से अंग्रेजी विस्की के 600 क्वार्टर व दोनों बाइक जब्त की है। जबकि दोनों चालक फरार हो गए। जब्त शराब की कीतम 75000 रुपए बताई है। एसपी निमिष अग्रवाल के निर्देश पर कोतवाली द्वारा अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि ग्राम मोरटक्का में नाव से दो व्यक्ति बाइक पर रात में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में शराब लेकर आने वाले हैं। इस पर टीम मौके पर पहुंची और पेड़ों की आड़ से मुखबिर द्वारा बताए अनुसार बाइक आने का इंतजार किया। कुछ देर बाद नदी किनारे दो बाइक आते दिखी। जिनके पीछे थैलियां बंधी थी। टीम द्वारा घेराबंदी कर चालकों को पकड़ने का प्रयास किया। लेकिन दोनों चालक मौके पर बाइक छोड़कर रात के अंधेरे में जंगल में भाग गए। बाइक एमपी 46 एमसी 1253 पर दो बोरियां बंधी थी। इस पर भी दो बोरियों में रायलबार विस्की के 225 क्वार्टर व गोवा विस्की के 75 क्वार्टर भरे थे। 600 क्वार्टर शराब व दोनों बाइक जब्त की है। टीआई ने बताया दोनों बाइक के चैचिस नंबर के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान नवलसिंह पिता शेरसिंह खरते ग्राम बमनाली थाना पाटी व रमेश पिता रायसिंह सोलंकी निवासी ग्राम नेवा पाटी के है।

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