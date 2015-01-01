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महू-मंडलेश्वर:रास्ता पूछने के बहाने कट्‌टा अड़ाकर युवक से लूटा माेबाइल

खरगोनएक घंटा पहले
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महू-मंडलेश्वर मार्ग स्थित बागदरा गांव के पास दिनदहाड़े कट्‌टा अड़ाकर तीन युवकों ने एक गाय चराने वाले युवक से मोबाइल लूट लिया। सूचना के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार राहुल पिता मयाराम निवासी बागदरा गाय चराने के लिए गांव के पास हाईवे किनारे से जा रहा था। महू-मंडलेश्वर मार्ग पर तीन युवक बाइक पर सवार होकर आए। उन्होंने युवक से जाम घाट जाने का रास्ता पूछा। वह रास्ता बताता तब तक एक युवक ने कट्‌टा निकालकर राहुल के सिर पर रख दिया। उससे रुपए व अन्य सामग्री मांगी। उसके पास मोबाइल था जिसे लेकर वह भाग गए। पुलिस ने पूछताछ कर आरोपियों की तलाश कर रही है।

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