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उद्योग:खरगोन, बड़वानी व धार के मक्के से बनाते हैं स्वीट कार्न

खरगोन3 घंटे पहले
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  • कलेक्टर ने औद्योगिक क्षेत्र निमरान में निर्माण व पैकेजिंग देखी

कलेक्टर अनुग्रहा पी ने शनिवार को निमरानी स्थित केंद्र से अनुदान पर स्थापित इंडस मेगा फूडपार्क, श्री वरद पॉलीफेन प्रालि व मराल ओवरसीस कंपनी का जायजा लिया। इंडस मेगा फूडपार्क के संचालक नवीन वर्मा ने ग्रीन पीक व स्वीट कॉर्न निर्माण प्रक्रिया व पैकेजिंग बताई। उन्होंने बताया स्वीट कॉर्न के लिए बड़वानी जिले के अंजड़, तलवाड़ा, सालखेड़ा, खरगोन के बड़वाह, सनावद, महेश्वर और धार के धामनोद व धरमपुरी के किसानों से मक्का आता है। मटर रतलाम से खरीदकर प्रोसेस होता है। यूनिट में 6 हजार टन मक्का व 5 हजार टन मटर की जरूरत होती है। यह स्थान कोस्टल एरिया सहित साउथ में भी उत्पादन सप्लाय करने में मदद करता है। इसके बाद मराल ओवरसीस में अध्यक्ष एसएन गोयल व सीनियर जनरल मैनेजर राजकुमार गीते ने कंपनी की उत्पादता की तकनीकी जानकारी दी। महाराष्ट्र जैसे राज्यों के करीब होने व पर्याप्त जल, पानी व बिजली होने से सुविधा होती है। इस दौरान कसरावद एसडीएम संघप्रिय, व्यापार एवं उद्योग के महाप्रबंधक एसएस मंडलोई, उद्यानिकी उप संचालक केके गिरवाल, एसडीओ पर्वत बड़ोले, तहसीलदार केश्या सोलंकी आदि थे।

3 लाख टन हर साल आटा, मैदा व रवे का उत्पादन
निमरानी स्थित फार्चुन कंपनी के जीएम अमितचंद्र सचान ने बताया कसरावद मंडी से गेहूं आता है। इसके अलावा सीहोर व शुजालपुर से भी उसी गुणवत्ता का गेहूं खरीदी होती है। 3 लाख टन मैदा, आटा व रवा तैयार होता है। यहां से देशभर में मांग अनुसार सप्लाय होता है। सड़क मार्ग, रेलमार्ग व वायुमार्ग के साथ-साथ जलमार्ग तक पहुंचाने में सुविधा होने से कंपनी को सुविधा होती है।

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