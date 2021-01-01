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सड़क हादसा:रोड हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा, हादसे के बाद लोगों में गुस्सा

सिरवेल3 घंटे पहले
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हादसे के बाद ग्रामीणों ने घायलों की मदद की। - Dainik Bhaskar
हादसे के बाद ग्रामीणों ने घायलों की मदद की।
  • ग्रामीण बोले- 108 समय पर पहुंचती तो नहीं जाती जान

सिरवेल-रायसागर मार्ग पर गवली फालिया के पास मंगलवार दोपहर हुए सड़क हादसे में गंभीर रुप से घायल हुए युवक ने जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अन्य 5 घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार अंबा निवासी प्यारसिंह पिता पटरिया (30) अपनी 5 साल की बेटी के साथ ससुराल आया हुआ था।

यहां से मामा ससुर के घर रायसागर जाने के दौरान गोगावां की ओर से आ रहे सिरवेल निवासी खुमानसिंह पिता गारदीया की बाइक से टक्कर हो गई। खुमानसिंह की बाइक पर उसकी पत्नी गुडीबाई, बेटी (10) व बेटा (4) सवार था। प्यारसिंह गंभीर रूप से घायल हुआ। ग्रामीणों ने 108 को सूचना दी। लेकिन वाहन देरी से पहुंचा। बाद में इसे जिला अस्पताल भेजा गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। अन्य घायलों को डाॅयल 100 वाहन से बिस्टान अस्पताल पहुंचाया। अंबा सरपंच रावलसिंह डुडवे, देवासिंह व मुन्नासिंह निवासी रायसागर ने बताया 108 वाहन समय पर पहुंचता तो प्यारसिंह की जान बच सकती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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