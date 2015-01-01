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अफसरों की आईजी ने बैठक ली:रोज पांच किमी पैदल मार्च करें, निगरानी में रहेंगे अपराधी :आईजी

खरगोनएक घंटा पहले
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इंदौर आईजी योगेश देशमुख गुरुवार को मंडलेश्वर पहुंचे। उन्होंने यहां एसडीओपी कार्यालय में जिले के पुलिस अफसरों की बैठक ली। अपराधों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा पुलिसकर्मी रोज थाना-चौकी क्षेत्र में 5 किलोमीटर पैदल मार्च करें। अपराधी निगरानी में रहने से अपराधों में कमी आएगी। महिला व नाबालिगों से जुड़े अपराधों को लेकर संवेदनशीलता से काम करें। वाहन चेकिंग लगातार करते रहे। शराब, जुआ व सट्‌टा जैसे अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाए ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। टीआई व पुलिस थाना स्टॉफ का व्यवहार भी लोगों व फरियादी के प्रति अच्छा होना चाहिए। डीआईजी तिलक सिंह, एसपी शैलेंद्रसिंह चौहान, एएसपी जितेंद्र सिंह पवार सहित एसडीओपी व थाना प्रभारी मौजूद थे।

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