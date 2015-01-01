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धनतेरस...:कोरोना से घिरा था बाजार फिर भी खरीदारी करने उमड़े लोग

खरगोनएक घंटा पहले
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कोरोना से घिरे बाजार को धनतेरस पर पंख लगे। गुरुवार को दिनभर बाजारों में खासी भीड़ रही। आभूषण, ऑटोमोबाइल, प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रानिक्स, कपड़ा बाजार में जोरदार खरीदी हुई। सराफा बाजार, महात्मा गांधी रोड, राधावल्लभ मार्केट, डायवर्शन रोड पर बाजार से निकलना मुश्किल हो गया। मुश्किल से दोपहिया वाहन ही चल पाए। पार्किंग क्षेत्र में कार लगवा ली गई। कारोबारियों के मुताबिक कोरोना से प्रभावित बाजार को धनतेरस पर राहत मिली। अब दीपावली पर अच्छी खरीदी की उम्मीद है। दिनभर धनतेरस की पूजा को लेकर उत्पन्न स्थिति के बाद शाम को ज्यादातर लोगों ने मुहूर्त देखकर पूजा की।

जानिए... बाजार का हाल

ऑटोमोबाइल संचालक गजानंद गोयल ने बताया कार की डिमांड रही। लोगों ने पहले से बुकिंग करा ली थी, लेकिन पर्याप्त डिलेवरी नहीं हाेने से उन्हें अगली तारीख दी गई। इसके अलावा ट्रेक्टर सेक्शन में भी अच्छा उठाव देखने को मिला। किसानों ने कपास के अच्छे भाव मिलने से खरीदी की। रेडिमेड कपड़ा कारोबारी अजय भावसार ने बताया मुहूर्त में मांगलिक कपड़ों की मांग रही। लग्न सराय की खरीदी की उम्मीद है। ज्वेलर्स अक्षय सोनी का कहना है धनतेरस पर महंगी धातुओं में उतार-चढ़ाव के बावजूद हलके आभूषणों व सिक्कों की अच्छी खरीदी हुई।

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