पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

एनटीपीसी...:गुब्बारे छोड़कर आसमान को छूने का दिया संदेश

खरगोन2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

एनटीपीसी के 46वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस पर परियोजना प्रमुख मनोज कुमार सिंह ने एनटीपीसी ध्वजारोहण किया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए वर्ष 2019-20 के दौरान हुई गतिविधियों की जानकारी दी। परियोजना के पदाधिकारियों ने केक काटकर गुब्बारे खुले आसमान में छोड़े। जिसे एनटीपीसी दिन प्रतिदिन आसमान की ऊंचाइयों को छुए होने का प्रतीक बताया। इस वर्ष के उत्कृष्ट कार्यों व विशिष्ट सेवाओं के लिए 5 कार्य पालकों को पावर एक्सल अवार्ड से सम्मानित किया। इसमें उप महाप्रबंधक कुलदीप, वरिष्ठ प्रबंधक विकास मीणा, प्रबंधक वी किशोर कुमार, प्रबंधक सागर लुथरा, उप प्रबंधक केके सुंदराजन शामिल है। इस वर्ष के उत्कृष्ट कार्यों व विशिष्ट सेवाओं के लिए कनिष्ठ अभियंता पवन कुमार खन्ना एप्लाय ऑफ द इयर अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही स्वर्ण शक्ति पुरस्कारों की घोषणा की गई। जिसमें एनटीपीसी खरगोन को 3 केटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिले।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें