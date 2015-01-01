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जनकल्याण समिति...:विधायक ने निर्धन परिवार के 4 बच्चों को लिया गोद

खरगोन2 घंटे पहले
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विधायक सचिन बिरला ने समीपस्थ ग्राम बेकलिया के एक अत्यंत निर्धन परिवार के चार बच्चों को गोद लिया और बच्चों को बड़वाह के जनकल्याण समिति के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला दिला कर भविष्य सुरक्षित किया। उल्लेखनीय है कि बेकलिया में विधायक चौपाल के दौरान बिरला को ज्ञात हुआ कि एक अतिनिर्धन परिवार के चार बच्चे अत्यंत बदहाल स्थिति में हैं। इन बच्चों की माता का निधन हो चुका है। पिता शराब के नशे का आदी है। पिता बच्चों को भूखा रखता है और मारता पीटता है। बिरला ने तत्काल इन बच्चों का बड़वाह के नव्या जनकल्याण समिति के आवासीय स्कूल में दाखिला कराया। इन बच्चों की पढ़ाई का दायित्व ग्रहण किया। बच्चों में एक लड़के व तीन लड़कियां हैं।

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