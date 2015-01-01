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सार्वजनिक बर्तन वितरण:विधायक ने 10 लाख रुपए के भेंट किए बर्तन, स्कूल भवन का लोकार्पण किया

खरगोन2 घंटे पहले
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पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने गांव में सार्वजनिक बर्तन वितरण कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत उमरिया, बलवाड़ा, झिगड़ी, बिलाली, चंदनपुरा, पिपलोदा, भोगासा ने अन्य स्थानों पर करीब 10 लाख की लागत से बर्तन सामग्री वितरित की। प्रत्येक गांव में समितियां बनाकर करीब बीस से पच्चीस बड़े बर्तन शादियों व अन्य कार्यक्रमों में उपयोग के लिए बर्तन भेंट किए। ग्राम पंचायत झिगड़ी में 13 लाख की लागत से बनी मिडिल स्कूल भवन का लोकार्पण किया। ग्राम बलवाड़ा में कांग्रेस नेता प्रदीप सोनी के बड़े भाई रमेश सोनी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान हेमराज सिंह चौहान, सबल पटेल, बलराम पटेल, सुरेंद्र पटेल, मनोहर पटेल, ज्ञान सिंह नायक, भाईराम भगत व अन्य मौजूद थे।

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