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उपलब्धि:मोठापुरा के शिक्षक अंतरिक्ष में ढूंढेंगे पृथ्वी के पास के क्षुद्र ग्रह

खरगोनएक घंटा पहले
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  • नासा स्पेस एजेंसी के एस्टेरॉयड खोज प्रोग्राम में शिक्षक नरेंद्र कर्मा सिटीजन साइंटिस्ट चुने गए

जिले की मोठापुरा मिडिल स्कूल के रोनाल्ड रॉस साइंस क्लब समन्वयक शिक्षक नरेंद्र कर्मा का चयन नासा स्पेस एजेंसी के एस्टेरॉयड खोज प्रोग्राम में बतौर सिटीजन साइंटिस्ट हुआ है। इसमें ऑनलाइन विशिष्ट खगोलीय छायाचित्रों का विश्लेषण कर क्षुद्रगहों की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। वे उल्का पिंडो के खतरों से अगाह करने की सूचना देते रहेंगे। इंटरनेशनल एस्ट्रॉनॉमिकल सर्च कोलेबोरेशन में विश्वभर के 30 से ज्यादा देश व भारत के 16 राज्यों के विज्ञान प्रसारक क्लबों के समन्वयक, विज्ञान शिक्षकों, छात्र-छात्राओं ने प्रतिभागिता की थी। उनकी टीम ने इंटरनेशनल एस्ट्रॉनॉमिकल सर्च कोलेबोरेशन के विश्लेषण में प्राथमिक स्टेज पर 10 क्षुद्रग्रहों की खोज की। इसमें कर्मा ने भी एक क्षुद्र ग्रह खोजा। उनके मुताबिक वैज्ञानिकों ने क्षुद्र ग्रह को पी118बीएमएन नाम दिया। इसे नासा के साथ पैन स्टार ऑब्जरवेटरी हवाई व हार्डिन सीमंस यूनिवर्सिटी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने प्राथमिक स्टेज पर कन्फर्म कर दिया है। अागे पूर्ण निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद नामकरण का मौका मिलेगा। सिटीजन साइंटिस्ट क्षुद्रग्रह की कक्षाओं, उनकी दूरी, आकार का अध्ययन करेंगे। इसलिए आवश्यक है यह प्रोग्राम: अंतरिक्ष में उल्का पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की कक्षा के नजदीक आ जाते हैं। ये कभी भी पृथ्वी से टकराकर महाविनाश कर सकते हैं इसलिए इन पर नजर रखना जरूरी है। शिक्षक के मुताबिक काफी समय पहले एक बड़ा उल्का पिंड के मेक्सिको क्षेत्र में टकराने से क्षेत्र के डायनासोर विलुप्त हो गए थे। 2013 में एक उल्का पिंड रूस में गिरा था। तब 1500 लोग घायल हो गए। विश्वभर के प्रतिनिधि शामिल : भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, चीन, ब्राजील, ईरान, इटली, मेक्सिको, तुर्की, चिली, पनामा, कनाड़ा, केन्या, नाइजीरिया, कोलंबिया, फिलीपींस, पुर्तगाल, इराक, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, रूस, बुल्गेरिया, स्काटलैंड, साइप्रस इथियोपिया की टीमों ने प्रतिभागिता की।

ऑनलाइन ट्रेनिंग मिली, कैंपेन में कुल 81 क्षुद्रग्रह खोजे
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान प्रसार संस्था की 10 टीम इग्नाइटेड माइंड्स सप्तर्षि इंडिया ऐस्टेरॉइड सर्च कैंपेन में शामिल हुई। कैंपेन की टीमों ने 81 क्षुद्रगहों की प्राथमिक खोज की। मध्य प्रदेश की टीम का शिक्षक कर्मा ने प्रतिनिधित्व किया। वैज्ञानिक व डिवीजन हैड खगोल शास्त्री डॉ. अरविंद रानाडे व सप्तर्षि टीम के संस्थापक व कैंपेन के राष्ट्रीय संयोजक अमृतांशु वाजपेयी के मार्गदर्शन में ऑनलाइन 45 दिन की ऐस्टेराइड हंटिंग की ट्रेनिंग हुई।

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