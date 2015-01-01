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तीन दिनी जन्मोत्सव:भगवान राजराजेश्वर का नर्मदा जल, केसर दूध से किया अभिषेक

खरगोनएक घंटा पहले
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  • आज काकड़ा आरती, ब्राह्मणों ने विधिपूर्वक विभिन्न अनाजों का उपयोग कर स्थापना की

भगवान राजराजेश्वर के जन्मोत्सव को लेकर नगर स्थित मंदिर में गुरुवार से तीन दिनी उत्सव शुरू हुआ। सुबह 9 से 12 बजे तक सर्वतोभद्र मंडल, गणेश अंबिका के साथ पंचाग कर्म पूजन हुआ। मंदिर के गर्भगृह में 11 ब्राह्मणों ने भगवान का नर्मदा जल, केसर दूध, गन्ने के रस सहित अन्य फलों के रस से अभिषेक व पूजन किया। मंदिर परिसर में लघु रूद्र पाठ के 484 आवर्तन से भगवान का अभिषेक पूजन हुआ। मंत्रोच्चार से महारुद्र स्वाहाकार करवाया। शुक्रवार को भी सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक मंदिर के अंदर अभिषेक पूजन व परिसर में हवन हुआ। यह क्रम शनिवार को भी जारी रहेगा। इससे पहले शनिवार सुबह 5.30 बजे चांदनी रात में भगवान राजराजेश्वर की काकड़ा आरती और शाम 5 से 6 बजे तक पूजन के बाद यज्ञ पूर्णाहुति होगी। रात 10.30 बजे भगवान राजराजेश्वर का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इसमें नगर सहित दूरदराज क्षेत्रों के श्रद्धालु भी शामिल होंगे। इस साल कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर प्रबंधन ने किसी भी प्रकार से प्रचार-प्रसार नहीं किया। मंदिर परिसर में भी प्रशासन की गाइडलाइन अनुसार कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
विधिपूर्वक बनाया सर्वतोभद्र मंडल
श्री राजराजेश्वर मंदिर में तीन दिन उत्सव के तहत अभिषेक, पूजन व महारुद्र स्वाहाकार के पहले सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण किया गया। ब्राह्मणों ने विधिपूर्वक विभिन्न अनाजों का उपयोग कर इसकी स्थापना की। सुबह से लेकर शाम तक आने वाले पर्यटकों ने आकर्षक मंडल की फोटो भी अपने मोबाइल व कैमरे में कैद की।

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