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महिला मंडल:नार्मदीय ब्राह्मण समाज ने वरिष्ठ महिलाओं का सम्मान किया

खरगोन3 घंटे पहले
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नार्मदीय ब्राह्मण समाज महिला मंडल ने रविवार को गणगौर भवन में हल्दी-कुमकुम का आयोजन किया। एक-दूसरे को सुहाग सामग्री भेंट कर अखंड सौभाग्य की कामना की। कार्यक्रम में समाज की दो वरिष्ठ महिलाओं का शॉल देकर सम्मान किया गया। एक मिनट व रस्साकसी गेम भी रख विजेताओं को संगीता सोहनी व ज्योति जोशी ने पुरस्कृत किया। प्रारंभ में स्वागत गीत व नृत्य की प्रस्तुति अर्पिता सोहनी, रजनी गीते व पूजा शर्मा ने दी।

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