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आयोजन की सहमति:15 फरवरी से लगेगा नवग्रह मेला, मौखिक सहमति बनी

खरगोन3 घंटे पहले
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श्री नवग्रह मेले का आयोजन 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच होगा। मंगलवार को नवग्रह मेला व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एसडीएम सत्येंद्रसिंह व नगरपालिका सीएमओ प्रियंका पटेल की बैठक में मेले के आयोजन को लेकर विचार विमर्श हुआ। इसमें जमीन आवंटन, वाहन ठेका सहित अन्य व्यवस्थाओं की तैयारियों में समय लगने की बात उभरकर आई। आरंभिक तौर पर 7 दिन में व्यवस्थाएं जुटाने पर चर्चा हुई है। व्यापारियों के मुताबिक मौखिक रूप से आयोजन की सहमति हो गई है।

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