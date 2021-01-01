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समर्थन मूल्य:खसरा से लिंक नहीं आधार, गेहूं के लिए पांच दिन में सिर्फ 14 ने करवाया पंजीयन

खरगोन3 घंटे पहले
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  • पटवारी और पंजीयन केंद्र के चक्कर लगा रहे किसान, बढ़ी परेशानी

समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानाें के पंजीयन की प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू हो चुकी है लेकिन इस साल जमीन के खसरा नंबर के आधार से लिंक होने पर ही पंजीयन के नए आदेश ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। कई किसानों के खसरा नंबर आधार से लिंक नहीं होने से वे पटवारी व पंजीयन केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। इस कारण पंजीयन की गति भी धीमी है। हर खसरे के लिए मोबाइल नंबर भी अलग मांगा जा रहा है। पिछले 5 दिन में कसरावद की सेवा सहकारी समिति में केवल 14 लोगों के ही पंजीयन हो सके। यही स्थिति विकासखंड के अन्य 10 केंद्रों की भी है जबकि इस बार गेहूं उत्पादन अच्छा मिलने की उम्मीद व समर्थन मूल्य में 50 रुपए की वृद्धि से किसानों में पंजीयन के प्रति रूझान देखा जा रहा है। विकासखंड में वर्ष 19-20 में 1925 रुपए समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री के लिए 6087 और वर्ष 18-19 में 1840 रुपए समर्थन मूल्य पर गेहूं बिक्री के लिए 8000 किसानों ने पंजीयन करवाया था। इस साल पंजीयन की आखिरी तारीख 20 फरवरी निर्धारित है। वहीं 20 मार्च के आसपास खरीदी शुरू होने की संभावना है। विकासखंड में 10 केंद्रों से ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीयन की सुविधा है। नगर की सेवा सहकारी समिति में 5 दिनों में 14 किसानों के पंजीयन हुए है। किसान सोसायटी या खरीदी केंद्र पर जाते है तो नए आदेश के तहत साॅफ्टवेयर आगे की प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है। इसके चलते संबंधित संस्थाएं भी परेशान है।

प्रभार ज्यादा, पटवारियों के लगा रहे चक्कर
किसानों का कहना है नया नियम लागू होने से परेशान होना पड़ रहा है। खसरा को आधार से लिंक करवाने के लिए हल्का पटवारियों को ढूंढना पड़ रहा है। किसान प्रवीण अंबेवाला, गप्पूसिंह चौहान व करणसिंह पटेल ने कहा पटवारियों के पास मोबाइल एप के माध्यम से आधार व खसरा को लिंक करवाना जरूरी बताया जा रहा है लेकिन कई पटवारी हल्के में नहीं मिल रहे है। उनके पास एक से अधिक हल्कों का प्रभार होने से ढूंढना पड़ता है। पंजीयन की आखिरी तारीख भी 20 फरवरी ही है। ऐसी स्थिति में कई किसान पंजीयन से वंचित हो सकते हैं। इस पर प्रशासन को नए सिरे से विचार करना चाहिए। जबकि पहले खसरा खाता, आधार लिंक व मोबाइल के माध्यम से पंजीयन होता था। नया आदेश जारी होने से दिक्कत खड़ी हो रही है।

राहत : सम्मान पाने वालों को सुविधा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों के पंजीयन आसानी से हो रहे हैं। इन किसानों के खसरा नंबर व आधार कार्ड लिंक होने से परेशान नहीं होना पड़ रहा है। इन किसानों के पंजीयन कराने में सॉफ्टवेयर आसानी से काम कर रहा है।
परेशानी : चना पंजीयन के लिए नहीं खुल रहा पोर्टल
शासन ने चना फसल बिक्री के लिए भी ऑनलाइन पंजीयन कराने के आदेश जारी कर दिए हैं लेकिन फिलहाल पोर्टल नहीं खुलने से पंजीयन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई है। सेवा सहकारी समिति प्रबंधक रामकृष्ण पाटीदार के अनुसार नए आदेश के तहत गेहूं बिक्री के लिए पंजीयन किया जा रहा है। चना फसल के लिए फिलहाल पोर्टल नहीं खुल पा रहा है।

हर साल बढ़ रहा गेहूं-चने का रकबा
कृषि विभाग के अनुसार इस साल गेहूं का रकबा बढ़ा है। कपास फसल प्रभावित होने से किसानों ने गेहूं फसल में रुझान दिखाया। वर्ष 18-19 में 28 हजार हैक्टेयर व 19-20 में 34 हजार हैक्टेयर में गेहूं की बुवाई हुई थी। इस साल यह बढ़कर 35250 हैक्टेयर पर पहुंच गया है। इसी तरह चना का रकबा 16 हजार हैक्टेयर से बढ़कर 18250 हैक्टेयर हुआ है।

3 साल का समर्थन मूल्य
वर्ष समर्थन मूल्य
2018-19 1840 रु.
2019-20 1925 रु.
2020-21 1975 रु.

परेशानी बताएंगे
^शासन के आदेश के तहत गेहूं पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हाे चुकी है। किसानों को आ रही परेशानी से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराएंगे।
वीरेंद्रसिंह चौहान, खाद्य निरीक्षक

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