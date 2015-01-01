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सयंत्र पर लाइन शिफ्टिंग:जल वितरण का कोई समय नहीं, इंटकवेल की लाइन शिफ्टिंग शुरू

खरगोन2 घंटे पहले
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उमरखली रोड स्थित जय सयंत्र पर लाइन शिफ्टिंग का काम चल रहा है। इसके चलते रविवार को असमय जल वितरण होगा। शनिवार को काम शुरू किया गया। यहां एक ही पंप चलने के कारण जल वितरण में परेशानी हुई। शहर में कई जगह तय समय पर जल वितरण नहीं किया गया। नपा के सरजू सांगले ने बताया कि रविवार को भी तय समय अनुसार जल वितरण नहीं हो सकेगा। उन्होंने बताया कि यहां इंटकेवेल की 45 साल पुरानी लाइन शिफ्टिंग की गई है। सीएमओ प्रियंका पटेल ने जय सयंत्र का दौरा किया। उन्होंने इंजीनियरों से जानकारी ली। साथ ही कहा कि यहां जल्द काम पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि जलावर्धन का काम भी तेजी से किया जा रहा है।

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