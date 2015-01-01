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कोरोना संक्रमण:रात में इलाज नहीं, ड्यूटी में सो रहीं नर्सें

खरगोनएक घंटा पहले
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  • जिला अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों का आरोप, सिविल सर्जन को शिकायत की

जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमण के कारण कम मरीज भर्ती हो रहे हैं। इसके बावजूद कर्मचारी मरीजों का इलाज करने में लापरवाही बरत रहे हैं। रात में ड्यूटी की जगह नर्सें सो जाती है। मरीज दर्द से तड़पता रहे, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। बुधवार रात को कई मरीजों को इलाज नहीं मिला। यहां झापड़ी निवासी युवक डेंगू से पीड़ित है। उसकी तबीयत बिगड़ी तो परिजन नर्स को बुलाने गए। यहां नर्स ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कई आवाज देने व दरवाजा खटखटाने के बाद नर्स बाहर आई। अभद्र व्यवहार करते हुए नर्सों ने उन्हें टेबलेट दी। इस दौरान मरीज के परिजनों व नर्सों में जमकर बहस हुई। परिजनों ने सिविल सर्जन डॉ. दिव्येश वर्मा को शिकायत की है।

रात में मोबाइल चोरी
सुबह 5 बजे मेडिकल वार्ड में भर्ती भसनेर के अजय निहारे का मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल चार्ज पर रखा था। रात में कोई ले गया। उसने स्टॉफ को शिकायत की। अजय ने बताया कि यहां अस्पताल में रात में असमाजिक तत्व आते हैं और मोबाइल सहित पर्स चुराकर ले जाते हैं। इसके पहले भी मोबाइल चोरी हुए हैं। मामले में जैतापुर के एक युवक को पकड़ा था, लेकिन उसे भी छोड़ दिया है।

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