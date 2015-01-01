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नीलामी:आढ़त काटने पर व्यापारी को नोटिस

खरगोन2 घंटे पहले
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किसान की उपज नीलामी के बाद राशि देने में आढ़त काटने का मामला थम नहीं रहा है। शनिवार को भी छिरवेल के किसान आकाश पटेल की शिकायत के बाद मंडी सचिव ने संबंधित व्यापारी को नोटिस दिया है। किसान के अनुसार उसके 19 क्विंटल 40 किलो कपास का मूल्य 78686 रुपए हुआ था। व्यापारी ने 686 रुपए काटकर 78 हजार रुपए ही दिए। कारण पूछने पर व्यापारी ने कहा पूरी राशि चाहिए तो बैंक पासबुक दे दो। खाते में डाल देंगे। मंडी सचिव मंशाराम जमरे ने बताया किसान ने आढ़त काटने को लेकर लिखित शिकायत की है। व्यापारी को नोटिस दिया है। मंडी लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

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