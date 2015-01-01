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सुविधा:नपा ने जवाहर मार्ग पर दोबारा शुरू करवाया सीसी रोड का निर्माण कार्य, 6 मीटर चौड़ी होगी सड़क

खरगोनएक घंटा पहले
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  • दो माह पहले हुए था एक साइड का निर्माण, रेत न मिलने के कारण बंद कर दिया था काम

शहर के जवाहर मार्ग पर नगर पालिका ने चौड़ीकरण का काम दोबारा शुरू कर रही है। इस मार्ग पर पहले आधा निर्माण किया था। इसमें मोरटक्का चौराहे से बिजली कंपनी तक एक ओर सीसी रोड का निर्माण किया था लेकिन रेत न मिलने के कारण दो माह से काम बंद कर दिया था। इसे ठेकेदार ने दोबारा शुरू किया है।
ठेकेदार बंटी माली ने बताया जवाहर मार्ग के चौड़ीकरण के तहत निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसमें एक ओर करीब 3 मीटर की सीसी रोड का निर्माण कर दिया था। दूसरी ओर का 3 मीटर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए जेसीबी से गड्‌ढा खोदा जा रहा है। एक या दो दिन में सीसी रोड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इससे लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। यह काम एक सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा।
एक सप्ताह में बंद हुआ था काम, हो रही थी दुर्घटनाएं
जवाहर मार्ग पर करीब 6 माह पहले दोनों ओर सीसी रोड का निर्माण किया जाना था। इसे लेकर लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा। करीब 8 जुलाई को जवाहर मार्ग पर मोरटक्का चौराहे से एक ओर सीसी रोड बनाने का काम शुरू किया गया लेकिन एक सप्ताह में ही कुछ काम कर बंद कर दिया। इससे निर्माण कार्य के लिए खोदे गए गड्‌ढों से दुकानदार व रहवासियों को परेशानी हुई थी।
सकरे मार्ग से लोगों को मिलेगी मुक्ति
नगर पालिका के अनुसार जवाहर मार्ग के दोनों ओर 3-3 मीटर की सीसी रोड का निर्माण कर मार्ग को चौड़ा किया जाना है। इसके बाद पैवर लगाने का काम किया जाएगा। इससे मार्ग चौड़ा हो जाएगा। इसके लिए रोड किनारे लगे बिजली के पोल को बीच में लगा दिए है। साथ ही डिवाइडर का निर्माण किया जाएगा। इससे लोगों को सकरे मार्ग से मुक्ति मिलेगी। साथ ही मार्ग पर बार-बार लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगा।
बीच में लगे बिजली के पोल से हो रही दुर्घटना
जवाहर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए नगर पालिका ने बीच में बिजली के पोल शिफ्ट किए है लेकिन मार्ग को चौड़ा नहीं किए जाने से यहां से गुजरने वाले वाहन बीच में लगे बिजली के पोल से टकराकर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस मार्ग पर करीब 5 से अधिक बार पोल के कारण दुर्घटना हो चुकी है। करीब 3 बार तो पोल ही उखड़ चुके हैं। लोगों ने मार्ग का चौड़ीकरण कर बीच में डिवाइडर बनाकर सुविधा देने की मांग की है।

इधर... नगर में रात को सफाई कर स्वच्छ बनाने का किया जा रहा है प्रयास

सनावद | नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका प्रयास कर रही है। इसके लिए नगर पालिका ने नियमित रात्रिकालीन सफाई, कीटनाशक का छिड़काव सहित कई अभियान शुरू किए हैं। सीएमओ एमआर निंगवाल ने बताया नगर में नए सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया है। मलेरिया, डेंगू जैसे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए नगर में सभी जगह कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। इस कारण बीमारियों का प्रकोप कम हो रहा है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शौच करने, घरों से निकलने वाले कचरे और अपशिष्ट जल को सार्वजनिक स्थानों पर डालने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। घरों से निकलने वाले सैप्टिक टैंक के मल को ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थित फीकल व स्लज प्लांट पर ही डाला जा रहा है। इस कारण नगर में विगत दो साल में खुले में मल डालने और मानव श्रम द्वारा मल परिवहन किए जाने संबंधित घटना नहीं हुई है। सीएमओ निगवाल ने नगरवासियों से सफाई व्यवस्था में सहयोग प्रदान करने की अपील की है।

आठ लोगों ने वैध कराए नल कनेक्शन

सनावद | नगर में अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने की कार्रवाई की जा रही है। 8 उपभोक्ताओं ने अपने नल कनेक्शन वैध कराए है। जिससे नगरपालिका को 26 हजार 800 रुपए की आय हुई है। 22 उपभोक्ताओं ने अपने नल कनेक्शनों को वैध कराने के लिए निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया। इस कारण उनके नल कनेक्शन काट दिए गए। जानकारी देते हुए सीएमओ एमआर निंगवाल ने बताया अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने के लिए नपा ने तीन दलों का गठन किया है। सभी अवैध नल कनेक्शनों को वैध करने तक कार्रवाई जारी रहेगी। उपभोक्ता अवैध नल कनेक्शन को वैध कराने के लिए निर्धारित शुल्क जमा नहीं करेंगे। उन नल कनेक्शनों को काट दिया जाएगा। सीएमओ ने उपभोक्ताओं से अपने अवैध नल कनेक्शनों को शीघ्र वैध कराने का आह्वान किया है।

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