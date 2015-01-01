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सरकारी जमीन:प्रशासन की कार्रवाई के बाद दूसरे दिन होटल संचालक ने खुद तुड़वाया अतिक्रमण

खरगोनएक घंटा पहले
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  • 7 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन का मामला } ज्यादा नुकसानी के डर से संचालक आए हरकत में

सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर शिकंजा करने के लिए जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इसके तहत ही खंडवा-वडोदरा बायपास स्थित एक होटल संचालक ने 7 हजार वर्गफीट सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। जिसे हटाने का काम पिछले चार दिन से चल रहा है। बुधवार को प्रशासन ने जेसीबी से अतिक्रमण तोड़ा था। दूसरे दिन गुरुवार को संचालक ने नुकसानी के डर से स्वयं के कर्मचारी लगाकर ड्रिल मशीन से अतिक्रमण तोड़ने का काम कराया। जिला प्रशासन भू-माफियाओं पर तो कार्रवाई कर रहा है। अब जरुरत है कि शहर की गली-मोहल्लों में किए गए अतिक्रमण को भी हटाया जाए। शहर प्रमुख मार्गों से लेकर गली-मोहल्लों में कुछ लोगों ने ओटले तो किसी-किसी ने सरकारी जमीन पर बाउंड्रीवाल बना ली है। वहीं कुछ लोगों ने मकानों को भी निर्धारित जमीन से ज्यादा जमीन पर बना लिए हैं। कुछ लोगों ने नाली के ऊपर ही मकान बना लिए हैं। अतिक्रमण होने की वजह से आने-जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अभी उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जिन्होंने ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया है।

इधर... गार्डन में लगाए लकड़ी के ढेर, कुछ लोगों ने गाता स्थापित कर दिए

बड़वानी | बड़गांव ग्राम पंचायत ने एक साल पहले 10 लाख रुपए खर्च कर धोबड़िया तालाब के पास नया गार्डन तैयार कराया है। यहां पर अतिक्रमण किया जाने लगा है। कुछ लोगों ने यहां पर लकड़ियों के ढेर लगा दिए हैं। जबकि पूरा प्रशासनिक अमला यहां से 200 मीटर की दूरी पर ही निवास करता है। बावजूद ऐसा होता रहा। बताया जाता है कि धोबड़िया तालाब के पास दूसरे गार्डन को बनाने का मुख्य उद्देश्य था की यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के लोग यहां जॉगिंग कर सके। इसी तरह सरकारी जमीन पर अन्य कई लोग अतिक्रमण करके बैठे हैं। जिन्हें हटाने की जरुरत है।

अतिक्रमण तोड़ने में देरी की तो फिर से चलेगी जेसीबी
बायपास पर गुरुवार को होटल संचालक ने स्वयं के कर्मचारी लगाकर अतिक्रमण तुड़़वाया है। यदि अब देरी की तो दोबारा से जेसीबी ले जाकर तोड़ा जाएगा।
-घनश्याम धनगर, एसडीएम बड़वानी।

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