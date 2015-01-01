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रहवासी बोले:हाउसिंग बोर्ड के बाहर अतिक्रमण की 10 दुकानों को जेसीबी से हटाया, लोगों ने जताया आक्रोश

खरगोनएक घंटा पहले
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  • गृह निर्माण विभाग ने व्यावसायिक भूमि को बेचने के लिए हटाई है दुकानें, ड्रेनेज के गंदे पानी की समस्या का नहीं हुआ निराकरण

शुक्रवार को हाउसिंग बोर्ड के व्यावसायिक भूमि के बाहर बनी अतिक्रमण की दुकानों को जेसीबी से हटाया लेकिन ड्रेनेज के गंदे पानी की समस्या का अभी तक निराकरण नहीं किया। इससे रहवासियों में आक्रोश है। गृह निर्माण व अधोसंरचना विकास मंडल ने दुकानदारों काे कई बार सूचना देकर दुकानें खाली करने के लिए नोटिस दिए थे लेकिन हाउसिंग बोर्ड के रहवासी अधिकारियों के पास पहुंचकर विरोध करने लगे। उनका कहना था कि अफसर व्यावसायिक भूमि को बेचने के लिए केवल दुकानें हटा रहे हैं। रहवासी ड्रेनेज के पानी से परेशान है। इस समस्या का निराकरण कोई नहीं करना चाहता। मौके पर पहुंचे तहसीलदार विवेक सोनकर को भी रहवासियों ने समस्या बताई। आक्रोशित महिलाओं ने कहा- हम एसडीएम, तहसीलदार, पंचायत, गृह निर्माण विभाग, नेताओं को लिखित व मौखिक शिकायत कर चुके हैं लेकिन समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे नपा, पुलिस, पंचायत की टीम पहुंची। पहले गृह निर्माण व अधोसंरचना विकास मंडल ने 2 घंटे में दुकानें खाली करने के लिए सूचना दी। दुकानदारों ने अपनी सामग्री को ठेलों में रखकर दूसरी जगह ले गए। 1 बजे से दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई।

सीवरेज लाइन का निराकरण तो नहीं हुआ, बल्कि समस्या बढ़ गई
रहवासी अहिल्या भालेराव व मुकेश गर्ग ने बताया तत्कालीन मप्र गृह निर्माण व अधोसंरचना विकास बोर्ड के चेयरमैन कृष्णमुरारी मोघे ने वर्ष 2016-17 में सीवरेज लाइन व सैप्टिक टैंक के निर्माण के लिए लाखों रुपए स्वीकृत किए थे। इन राशि का उपयोग कहा हुआ। इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस समस्या का निराकरण तो नहीं हुआ बल्कि समस्या बढ़ गई है। लोगों के घरों में गंदा पानी घुस रहा है। पहले इस समस्या से रहवासियों को निजात दिलाई जाए।

कचरा पेटी नहीं होने से जगह-जगह फैल रही गंदगी
बड़वाह कस्बा पंचायत में कचरा पेटियां नहीं होने से जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इससे गंदगी पनप रही है। रहवासियों ने बताया न तो लाइट की व्यवस्था है न ही सड़कों की व्यवस्था है। जगह-जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहां कचरा पेटी भी नहीं है। रहवासियों ने कहा- खंडवा नाके के पास कुछ लोगों ने दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इससे ड्रेनेज का गंदा पानी काॅलोनी में जमा हो रहा है। यहां पर कई दिनों से भरा पानी बदबू मारने लगा है। काॅलोनी का ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण पानी निकासी का अभाव बना हुआ है। इससे काॅलोनीवासी बीमारियों की चपेट आते रहते हैं। इसकी शिकायत बड़वाह कस्बा पंचायत के सरपंच-सचिव व अधिकारियों को भी कई बार कर चुके हैं लेकिन अभी तक समस्या हल नहीं हुई है।

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