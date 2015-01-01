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दीपोत्सव की शुरुआत:आभूषण से ज्यादा इलेक्ट्राॅनिक सामान की लोगों ने की खरीदी, बिकी बुकिंग की बाइक

खरगोन3 घंटे पहले
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  • दीपावाली की शुरुआत पर बाजार में दिखी रौनक, दिनभर रही चहल-पहल

दीपावाली की शुरुआत पर धनतेरस पर बाजार में लोगों की खरीदी के लिए भीड़ दिखाई दी। ज्वेलरी, इलेक्ट्राॅनिक सामग्री, बर्तन, किराना, ऑटोमोबाइल सहित अन्य दुकानों पर लोग खरीदी के लिए पहुंचे। इस बार आभूषण से ज्यादा इलेक्ट्राॅनिक सामान की लोगों ने खरीदी की। इस बार बाइक की खरीदी के लिए पहले से बुकिंग कराई, जिसे धनतेरस के लिए वाहन घर ले गए। धनतेरस पर गुरुवार को सुबह से व्यापारियों ने दुकानों पर तोरण द्वार सजा कर ग्राहकों की राह देख रहे थे। दोपहर बार दुकानों पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हुई। जो शाम तक जारी रही। दिनभर बाजार में लोग दुकानों से खरीदी करते हुए दिखाई दिए। सराफा व्यापारी राजा सोनी ने बताया शहर में करीब 150 सराफा दुकान है। जिन पर अच्छी बिक्री हुई। इलेक्ट्राॅनिक व्यापारी ने बताया इस बार इलेक्ट्राॅनिक सामान की खरीदी के लिए लोगों ने अधिक रुचि दिखाई है। इसी प्रकार कपड़े, किराना बाइक व अन्य व्यापार में खरीदी के लिए लोगों की भीड़ दिखाई दी।

सड़क पर लगा रहे दुकानों को लाइन के अंदर करते दिखाई दिए नपा कर्मचारी
शहर के मुख्य मार्ग मोरटक्का चौराहा, जवाहर मार्ग, खरगोन रोड सहित अन्य स्थानों पर नगर पालिका ने चूने से लाइन डाली थी। जिसके अंदर लोगों को दुकान लगाने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद भी कई छोटे दुकानदार चूने की लाइन के बाहर दुकान लगाकर बैठे थे। इस पर नगर पालिका के कर्मचारी दुकानदारों को लाइन के अंदर रहकर व्यापार करने की समझाइश देते रहे।

घरों में हुई माता लक्ष्मी व कुबेर भगवान की आराधना, शुभ मुहूर्त में की खरीदी

बड़वाह | दीपोत्सव की शुरुआत गुरुवार को धनतेरस के साथ हुई। इस दौरान बाजार में खरीददारों में उत्साह देखने को मिला। बर्तन के अलावा शुभ मुहूर्त में सोना-चांदी, ऑटोमोबाइल, कपड़े, फर्नीचर लगभग सभी सामान की खरीदी हुई। घर-घर में माता लक्ष्मी व भगवान कुबेर की अराधना की गई। सुबह से आसपास के गांवों से भी बड़ी तादाद में ग्रामीण शहर में पहुंचे। इस दौरान मिट्टी के दीपक, झाड़ू, पूजन सामग्री व रंगोली की खरीदी भी अच्छी हुई। धनतेरस पर बर्तन और आभूषण खरीदने का विशेष महत्व होता है। थाना प्रभारी संजय द्विवेदी ने महात्मा गांधी मार्ग, मुख्य चौराहा, जय स्तंभ व अन्य जगह पुलिस बल तैनात किया। जिससे यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहा। बर्तन व्यापारी बंटी चंद्रवंशी ने बताया बर्तन परंपरा अनुसार इस बार भी धनतेरस पर लोगों का रुझान बर्तन खरीदी की और अधिक रहा। चमचमाते बर्तनों की चमक से बाजार दमक उठा। पिछले साल के मुकाबले मार्केट ठंडा रहा। व्यापारियों ने बताया इस बार बर्तनों का व्यापार अच्छा रहने की उम्मीद है। धनतेरस पर सराफा दुकानों में अच्छी ग्राहकी नजर आई। व्यापारी ने बताया ग्राहकों की आमद तो पुष्य नक्षत्र से ही शुरू हो गई थी। नगर में सोने चांदी की अनुमानित 30 दुकानें हैं। इस बार का व्यापार अच्छा होने की उम्मीद है।

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