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कोविड-19 के चलते:स्काउट गाइड के स्थापना दिवस पर लिया रक्तदान का संकल्प

खरगोन3 घंटे पहले
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भारत स्काउट एवं गाइड का 70वां स्थापना दिवस शनिवार को जिला संघ खरगोन में कोविड-19 के चलते हुए आचार संहिता का पालन करते हुए मनाया गया। सहायक जिला कमिश्नर एवं क्षेत्र संयोजक ए़के श्रीवास्तव ने लार्ड बेडेन पावेल के चित्र पर माल्यार्पण कर स्काउट स्थापना दिवस पर जानकारी दी। सभी स्काउटर ने स्काउट नियमों के पालन की प्रतिज्ञा ली। पीडितो की मदद के लिए रक्तदान का संकल्प पारित किया। इस दौरान प्रेमचंद पाटीदार, विजय कुमार सूनेर, राधेश्याम आवासे, प्रेमलाल वर्मा, मुकेश पीरा, मनीष मोदी, मंगलसिंह मंडलोई आदि उपस्थित रहे। संचालन डीओ सी स्काउट अशोक द्विवेदी ने किया। आभार सहायक सचिव पुरुषोत्तम चौहान ने माना।

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