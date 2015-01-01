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स्थानीय प्रशासन:दुकानों के पुनर्निर्माण व वाजिब मुआवजे की मांग

खरगोनएक घंटा पहले
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स्थानीय प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के आदेशानुसार इंदिरा मार्केट के नाले की सफाई व अतिक्रमण हटाने के आदेश पर कार्रवाई के दौरान शासकीय अस्पताल के सामने बनी दुकानों को हटाया गया था। इस त्वरित कार्रवाई के दौरान दुकान का सामान हटाते समय सुनील चौधरी व उनके बड़े भाई दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। सुनील ने बताया इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों के इलाज का खर्च देने की बात कही थी। दोनों भाइयों के उपचार में करीब पौने तीन लाख से अधिक खर्च हुए है। तत्कालीन एसडीएम व सीएमओ ने नाममात्र की राशि ही इलाज के लिए दी गई। अभी तक इलाज का सम्पूर्ण खर्च नहीं मिला है। दुकानें तोड़ने से अभी तक खराब आर्थिक का सामना कर चौधरी ने अधिकारियों से इलाज का खर्चा देने की गुहार लगाई है। विधायक से अस्पताल के सामने दुकानों के पुनर्निर्माण की मांग की है।

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