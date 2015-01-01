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राजस्व दफ्तर:राजस्व दफ्तर आपके द्वार अभियान में आए 6871 आवेदन

खरगोन3 घंटे पहले
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कलेक्टर द्वारा जिले में राजस्व दफ्तर आपके द्वार अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत अभी तक 6871 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 1155 आवेदन अविवादित नामांतरण, 653 अविवादित बटवारा, 39 सीमांकन, 301 बटांकन, 1994 नक्शा तरमीम, 193 रेकार्ड संशोधन व 1659 आवेदन अन्य संबंधित है। कलेक्टर शिवराजसिंह वर्मा द्वारा अभियान के तहत 30 नवंबर तक सभी गांवों में शिविर लगाकर ग्रामीणों से राजस्व संबंधित आवेदन प्राप्त कर तहसील न्यायालय में उन्हें दर्ज कर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इससे भूमि स्वामी को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कोई परेशानी ना उठाना पड़े।

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