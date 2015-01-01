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शैक्षणिक सत्र:3 माह का होगा सत्र, 10वीं-12वीं की नियमित लगेंगी कक्षाएं

खरगोनएक घंटा पहले
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  • कोरोना महामारी के प्रभाव से बिना प्रार्थना व खेलकूद के बिना शुरू होगी पढ़ाई

स्कूल परिसरों में छाई वीरानी शुक्रवार से दूर हो जाएगी। कोरोना के कारण सत्र 2020-21 की शुरुआत 18 दिसंबर से हो रही है। मार्च में परीक्षाएं होंगी। यानी सत्र 3 महीने का होगा। फिलहाल 10वीं व 12वीं की नियमित कक्षाएं लगेंगी। बिना प्रार्थना सभा व खेलकूद के सत्र चलेगा। पालकों की सहमति जरूरी है। उनकी एक बार की सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कक्षाओं का संचालन होगा। 9वीं-11वीं की कक्षाओं का संचालन प्राचार्य स्थानीय स्तर पर पालकों की सहमति के आधार पर निर्णय ले पाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी व निजी स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने जिला कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देश देते कहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की गाइडलाइन व बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं व 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित निर्धारित समय तक के लिए संचालित किए जाएंगे।

यदि विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो लगानी होगी कक्षाएं

विद्यार्थियों की उपस्थिति जरूरी नहीं
स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी, जो विद्यार्थी विद्यालय की अपेक्षा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी स्थिति में विद्यार्थी एक स्थान पर एकत्रित न हों इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी एसओपी/गाईडलाईन का पालन करना अनिवार्य होगा।

सरकारी व निजी स्कूलों में यह जरूरी

  • आवासीय विद्यालय डे-स्कूल के रूप में खोले जा सकेंगे।
  • स्कूल वाहन में सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगी।
  • वाहनों को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपरक्लोराइड से सैनिटाइज करेंगे।
  • शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक स्टॉफ की उपस्थिति शत-प्रतिशत होगी।
  • प्रार्थना, सामूहिक गतिविधि, खेलकूद, स्विमिंग पूल आदि प्रतिबंधित रहेंगी।

9वीं-11वीं की कक्षाएं तय करेंगे पालक-प्राचार्य

कक्षा 9वीं एवं 11वीं के लिए विद्यार्थियों की दर्ज संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लेंगे। इसके लिए पालकों की सहमति भी जरूरी होगी।

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