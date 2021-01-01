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कार्रवाई:गैंगस्टर्स तक पिस्टल सप्लाय करने से पहले 2 बेटों व 1 साथी सहित सिकलीगर गिरफ्तार

खरगोन3 घंटे पहले
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यहां के सिकलीगरों के हथियार पंजाब के गैंगस्टर्स तक पहुंचाने वाले सिकलीगर आरोपी गुरुप्रीतिसिंह पिता भींगरसिंह को उसके दो बेटों व एक अन्य सिकलीगर के साथ पकड़ा है। उससे 27 देशी कट्‌टे, पिस्टल जब्त किए। कड़ी पूछताछ में सिरवेल के खोखरी अंबा के जंगल में फैक्ट्री पकड़ाई। ये आगरा-मुंबई हाईवे तक पहुंचने वाले थे कि पुलिस न धरदबोचा। आरोपी महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को हथियार पहुंचाने वाले थे। 10 साल पहले आरोपी की पत्नी कर्नाटक के बेलगांव में गिरफ्तार हो चुकी है। एसपी शैलेंद्रसिंह चौहान ने रविवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बलकवाड़ा पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली कि शनिवार को 4 सिकलीगर बाइक से हथियार लेकर मुंबई-आगरा हाईवे की तरफ कसरावद से बामंदी की ओर जा रहे हैं। टीआई वरुण तिवारी ने टीम का गठन किया और वहां पहुंचे। यहां बाइक (एमपी46एमके-0131) व (एमपी10एनडी-1280) से चार लोग आ रहे थे। उन्हें रोका तो उसमें आरोपी गुरुप्रीतसिंह पिता भींगरसिंह, कृपालसिंह पिता गुरुप्रीतसिंह व रितू उर्फ रितेंद्रसिंह पिता गुरुप्रीतसिंह तीनों निवासी नवलपुरा धुलकोट व जगदीश उर्फ जग्गू पिता गंगाराम निवासी रहकलिया थाना चैनपुर का होना बताया।

जानिए... इन आरोपियों के पास मिले ये हथियार
गुरुप्रीतसिंह के पास झोले में 7 देशी पिस्टल व जिंदा कारतूस मिले। कृपालसिंह के पास दो पिस्टल, रितू के पास 2 पिस्टल व जगदीश उर्फ जग्गु के पास रखे झोले में 6 पिस्टल मिली। आरोपी गुरुप्रीतसिंह ने बताया कि सिरवेल गांव बाहर नाले में खोखरी अंबा में पिस्टल बनाने की फैक्ट्री है। इसके बाद टीम ने 10 देशी कट्‌टा व अन्य सामग्री जब्त की। आरोपियों की तीन दिन की पुलिस रिमांड मिली है।

30 से 50 हजार रु. में बेचते
आरोपियों ने बताया वह महाराष्ट्र में अच्छी डिमांड के कारण वहां हथियारों की डिलेवरी देते थे। यहां एक पिस्टल व कट्‌टा 30 से 50 हजार रुपए में बिकता है। पुणे व जलगांव में पहले भी दो बार हथियार पहुंचा चुके हैं।

गुरुप्रीतसिंह से खरीदे हथियार
पुलिस के मुताबिक भगवानपुरा के सतीपुरा के गोपालसिंह व राहुल पर घरिंडा अमृतसर पुलिस थाने में आर्म्स एक्ट में केस दर्ज है। यह गिरोह पंजाब के गैंगस्टर्स के लिए हथियारों की बड़ी खेप की तस्करी में शामिल रहा है। पिछले दिनों ही दोनों के दो साथियों को पंजाब व मप्र पुलिस ने घेराबंदी में गिरफ्तार किया था। दोनों को गुरुप्रीतसिंह ने ही हथियार बनाकर दिए थे।

गुरुप्रीत के खिलाफ हैं कई केस
एएसपी डॉ. नीरज चौरसिया ने बताया कि आरोपी गुरुप्रीतसिंह के खिलाफ थाना वरला जिला बड़वानी में धारा 307 आर्म्स एक्ट, थाना भगवानपुरा में जान से मारने की धमकी सहित भादवि 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के केस दर्ज है।

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