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अभियान:हर माह 10, 20 व 30 तारीख को होगी सरकारी कार्यालयों की विशेष सफाई

खरगोन3 घंटे पहले
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  • स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने के लिए नपा ने बनाई कार्ययोजना

इस साल सर्वेक्षण में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए नपा कमर कस ली है। सर्वेक्षण को लेकर शहर में कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत चरणबद्ध नगर में शासकीय कार्यालयों व नगरीय क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया जाएगा।
नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम मंडलोई ने बताया स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल आने को लेकर सफाई संबंधित गतिविधियां अभी से शुरू हो गई है लेकिन 20 व 21 नवंबर से नगर में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिमाह 10, 20 व 30 तारीख को अलग-अलग रूप से शासकीय कार्यालयों में सफाई की जाएगी। नगर में घर-घर से कचरा एकत्रित करने के लिए डोर टू डोर कचरा संग्रहण काम पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही कचरा एकत्रीकरण उसके पृथक्करण, संग्रहण निस्तारण करना पहली प्राथमिकता है। इसके लिए ट्रंेचिंग ग्राउंड पर पीट बनाकर अपशिष्ट प्रबंधन कर खाद बनाई जाएगी। नालियों पर जाली लगाने व सार्वजनिक शौचालयों को गूगल शीट पर डालने का काम किया जा रहा है। नगर में आदर्श शौचालय बनाने का कार्य कर रहे हैं। नगरवासियों को स्वच्छता एप्प डाउनलोड करने का निवेदन भी किया जा रहा है। प्रदेश व जिले में बड़वाह स्वच्छता के मापदंड पर खरा उतरे इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।
शौचालयों का सर्वे कराकर करेंगे दुरुस्त
नगर में शौचालयों की बदहाल स्थिति पर सीएमओ ने बताया आबादी के अनुपात में शौचालय कम है। अभी नपा की वित्तीय स्थिति खराब है। शासन से अनुदान मांग कर नए शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। सर्वे के अनुसार 7 से 8 शौचालय है। उनका सर्वे करा लिया गया है। इन सभी शौचालयों में रंगाई पुताई प्रकाश व्यवस्था, बेसिन की व्यवस्था जल्द की जाएगी। जितनी भी टूट फुट व मरम्मत होगी। इन शौचालयों को दुरुस्त करा लिया जाएगा। इसके साथी ही नगर के कूड़ा स्थल समाप्त किए जाएंगे। सीएमओ ने कहा नगर में वैसे तो कूड़ा स्थल पर समाप्त कर दिए गए है लेकिन जो बचे हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा व सत्ती घाटा के पास स्थित सड़क पर बने इन कूड़ा स्थलों को समाप्त किया जाएगा। यहां कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। रसीद कट्टे देकर नपाकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है।

न्यायाधीशों ने की सफाई, परिसर को स्वच्छ रखने का लिया संकल्प

बड़वाह | न्यायालय परिसर में न्यायाधीशों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान चलाया। कोरोना महामारी गंदगी से होने वाली बीमारियों से मुक्त रहने के प्रति जागरूक किया। न्यायाधीश हर्ष भदौरिया, दिनेश शर्मा, सुधीर निंगवाल व जितेंद्र सिंह परमार ने झाड़ू लेकर न्यायालय परिसर में सफाई की। न्यायालय परिसर में कूड़े का स्थल बन चुके भूखंड को पूर्व एसडीएम मिलिंद ढोके ने सुंदर बगीचे में तब्दील किया था। उनके स्थानांतरण के बाद उचित रखरखाव के अभाव में बगीचा उजाड़ हो रहा था। न्यायाधीशों ने बगीचे की नियमित सफाई के साथ महिला शौचालय के लिए उपलब्ध स्थान व साधन के निरंतर साफ सफाई का निर्देश नपा सीएमओ को दिए। बगीचे के आसपास झाड़ियों को काटने को कहा। पौधों के उचित रखरखाव के लिए कहा। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अधिकारी एलएम मंडलोई को परिसर में आवश्यक सुलभ साधन, पेयजल की व्यवस्था व मुख्य सड़क के लिए शीघ्र कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश दिए। न्यायालय परिसर को निरंतर स्वच्छ व साफ सुथरा रखे जाने के लिए सभी कर्मचारियों व अधिकारियों ने संकल्प लिया। एसडीएम प्रवीण फुलपगारे, सीएमओ राधेश्याम मंडलोई, प्रवीण श्रीमाली, कमल सिंह तंवर, रघुनाथ सावलदे, दीपमाला शर्मा, ममता शर्मा, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष एसबी पाठक, लोक अभियोजक सीएम मुजाल्दे, न्यायालय कर्मचारी, तहसील कर्मचारी व अन्य मौजूद थे।

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