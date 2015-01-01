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निश्चित उपहार कूपन:राजमणि ज्वेलर्स पर सोने की खरीदी पर निश्चित उपहार

खरगोन2 घंटे पहले
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झंडा चौक किला गेट स्थित शहर की प्रतिष्ठित राजमणि ज्वेलरी शॉप पर दीपावली उत्सव पर सोने की हर खरीदी पर निश्चित उपहार कूपन योजना चल रही है। संचालक अक्षय सोनी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी राजमणि ज्वेलर्स पर ग्राहकों के लिए निश्चित उपहार योजना लेकर आये है। सोने की हर खरीदी पर ग्राहकों को निश्चित उपहार कूपन दिया जा रहा है । यह योजना दीपावली तक लागू है । इस योजना का लाभ उठाएं।साथ ही कोरोना महामारी के चलते शोरूम पर शासन के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। सम्मानीय ग्राहकों से निवेदन है की मास्क लगाकर ही खरीदारी करने आएं।

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