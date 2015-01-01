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मंडल प्रशिक्षण:भाजपा कार्यकर्ताओं को सिखाए राजनीति के गुण

खरगोनएक घंटा पहले
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  • भाजपा का 2 दिन मंडल प्रशिक्षण वर्ग शुरू

देवीश्री लालबाई फूलबाई माताजी मंदिर परिसर में गुरुवार से भाजपा के दो दिनी मंडल प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई। मुख्य अतिथि सांसद गजेंद्र पटेल ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को राजनीति के गुण का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा भगवानपुरा विधानसभा में सेगांव मंडल सबसे अहम भूमिका निभाता है। जीत-हार का फैसला यहीं से होता है। भाजपा ने जो कहा व कर दिखाया। चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर निर्माण हो या अन्य कई बड़े फैसले हो। यह लंबे समय से विवादित थे। लेकिन मिनटों में शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें सुलझाया गया। पूर्ण जनादेश होने से महत्वपूर्ण फैसले जल्द लिए गए। बाकी बचे काम भी इसी भाजपा शासन में पूरे होंगे। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य लोकेश शुक्ला ने कहा गुरुवार को भाजपा की मुख्यधारा विचारधारा, भाजपा का इतिहास, व्यक्तित्व इतिहास, भाजपा व हमारे विचार दायित्व और हमारा विचार परिवार पर 5 सत्र हुए। इतने ही सत्र शुक्रवार को भी होंगे। उत्तम पाटीदार, मंडल अध्यक्ष मुकेश पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष संतोष राठौड़, उपाध्यक्ष दयाराम पाटीदार, उपसरपंच हरिओम यादव, मंडल उपाध्यक्ष हरीश पाठक, चंपालाल आर्से, अशोक प्रजापत, शुभम अरंडे, अश्विन ठाकुर आदि मौजूद थे।

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