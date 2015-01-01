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दल गठित:कपास खरीदी के लिए दल गठित, करेगा जांच

खरगोनएक घंटा पहले
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  • सीसीआई की खरीदी में लापरवाही पर किसानों ने दर्ज की थी शिकायत

सीसीआई द्वारा की जाने वाली कपास खरीदी केंद्रों के लिए दल गठित किया है। यह दल तुरंत ही किसानों से प्राप्त शिकायत की जांच करेगी। साथ ही मंडी स्तर पर एक रजिस्टर संधारित करेंगे। कृषि उपज मंडी में सीसीआई द्वारा कपास खरीदी में अनियमितता का आरोप लगा कर भारतीय किसान संघ ने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने टीम का गठन किया है। जानकरी के अनुसार सीसीआई द्वारा कपास में नमी व अन्य कमियां बताकर समर्थन मूल्य से कम दामों पर क्रय किया जाता है। क्रय किया गया कपास व्यापारियों के साथ सांठ-गांठ कर व्यापारियों के माध्यम से पुनः मंडी में अधिक दाम में बेच कर व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जाता है। उक्त शिकायत के परिपालन में संबधित कपास खरीदी केंद्रों पर अधिकारी-कर्मचारियों की निरीक्षण निगरानी के लिए टीम का गठन किया गया। बड़वाह कृषि उपज मंडी में तहसीलदार विवेक सोनकर, मंडी सचिव रचना टिकेकर, कृषि विस्तार अधिकारी बीएस सेंगर, सीसीआई केंद्र प्रभारी गीत जैन, किसान प्रतिनिधि नदीम खान, मंगतू जी व सनावद कृषि उपज मंडी के लिए तहसीलदार सुखदेव डाबर, मंडी सचिव बीएस परिहार, कृषि विकास अधिकारी बीआर नरवरिया, केंद्र प्रभारी सचिन मंडलोई, कृषि प्रतिनिधि केवलराम चौधरी, झबरसिंह पंवार को नियुक्त किया गया है।

टीम इस तरह करेगी जांच
संबधित दल मंडी स्तर पर एक रजिस्टर संधारित करेंगे। सीसीआई द्वारा कपास क्रय करने पर किसानों को रजिस्टर में नोट कर समाधान एसडीएम, तहसीलदार कपास खरीदी के लिए अवलोकन करेंगे। शिकायती किसानों का कपास सीसीआई द्वारा क्रय नहीं किया जा रहा हो तो वीडियोग्राफी करेंगे। प्रतिदिन कपास क्रय की रिपोर्ट रजिस्टर में संधारित कर रिपोर्ट उप संचालक कृषि के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

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