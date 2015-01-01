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चने की खेती:गेहूं की बोवनी पर लागत ज्यादा व दाम कम, किसानों ने कर दी चने की बोवनी

खरगोनएक घंटा पहले
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  • जिले में अब तक 80 हजार हेक्टेयर चने का रकबा

गेहूं का दाम कम मिलने से इस बार किसानों ने चने की खेती पर ध्यान दिया है। लगातार किसान चने की बोवनी कर रहे हैं। इससे रकबा बढ़ रहा है। पिछले साल की तुलना में 10 हजार हेक्टे. ज्यादा की बोवनी हो चुकी है। जबकि पूरी बोवनी 100 हजार हेक्टे. के पार हो सकती है। किसानों का कहना है चने के दाम अच्छे मिलने के कारण इस बार रकबा बढ़ा है। जिले में इस साल चने के रकबे का लक्ष्य 70 हजार हेक्टे. रखा है। इसके चलते अब तक करीब 80 हजार हेक्टे. तक बोवनी हो चुकी है। कई जगह बोवनी जारी है। कृषि विभाग को 17041 क्विं. बीज मिला है। इसमें अब तक 15200 क्विं. चना बीज बांट दिया है। दो साल पहले 100 हजार हेक्टे. रकबा था। इसके बाद कम हुआ। अब बढ़ा है। किसानों के मुताबिक गेहूं का दाम 1500 से 1800 रु. तक मिलता है। जबकि चने के दाम 3 हजार से 5 हजार रु. तक मिलता है। गेहूं की बोवनी में लागत ज्यादा है। ज्यादा बार सिंचाई करना पड़ती है। जबकि चने में कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। कृषि विभाग के अफसरों ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपए है। बाजार में गेहूं 1500 से 1800 रुपए तक बिकता है। चने का समर्थन मूल्य 5100 रुपए तय है। बाजार में चना करीब 3 से 5 हजार रुपए तक बिकता है। किसानों को गेहूं के बदले चने की फसल लगाने में फायदा दिख रहा है।

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