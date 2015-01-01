पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

अतिक्रमण:सड़क तक पहुंच रहा दुकानों का सामान, चूने की लाइन डालकर करवाई मुनादी

खरगोनएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • आवागमन में परेशानी के साथ हादसों का डर, एसडीएम बोले- अब सामान जब्त होगा

दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही बाजार में भीड़ बढ़ी है। ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानों का सामान बाहर तक रखने और बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने के कारण आवागमन प्रभावित हो रहा है। हादसों की आशंका भी बनी रहती है। इसे देखते हुए गुरुवार को एसडीएम के आदेश पर नगर परिषद ने मुनादी के माध्यम से व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए कहा। साथ ही सड़क के दोनों ओर चूने की लाइन डाली गई। व्यापारियों से कहा- सामान दुकान की सीमा में ही रखे ताकि लोगों को आवागमन में परेशानी ना हो। एसडीएम ने कहा- अतिक्रमण करने वाले लोगों को प्रारंभिक तौर पर समझाइश दी जा रही हैं। नहीं मानने पर सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। नगर के जय स्तंभ चौराहा से लेकर मंडलेश्वर रोड, इंदौर रोड, नया बस स्टैंड आदि जगह सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डिवाइडर निर्माण के बाद सड़क संकरी होने से स्थिति और खराब हो गई है। नगर के दीपक, सुरेश, तुकाराम, वीरेंद्र, रमेश आदि ने कहा- नप ने कई बार चूने की लाइन डाल अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। कुछ समय तक व्यापारी सामान अंदर रखते है। वाहन व्यवस्थित खड़े किए जाते है। कार्रवाई नहीं होने से फिर वही स्थिति निर्मित हो जाती है। फोरलेन निर्माण होने की स्थिति में अतिक्रमण सख्ती से हटाने की उम्मीद थी लेकिन अब भी कई दुकानों का सामान सड़क तक पहुंच रहा है। एक बार तय करें कहां व कितनी दूर तक अतिक्रमण : नप की बार-बार चलने वाली मुहिम को लेकर कई दुकानदारों ने कहा- हर बार अतिक्रमण हटाओ के नाम पर टीनशेड हटवाए जाते हैं। इसे हटाने व वापस लगाने में मेहनत के साथ राशि खर्च होती है। नप एक बार बेहतर रूप से कार्रवाई कर यह सुनिश्चित करे कि आखिरकार कहां व कितनी दूरी तक अतिक्रमण की जद रहेगी। पहले ही दुकानों की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में बार-बार अतिक्रमण हटाने की मुहिम समझ से परे है। सीएमओ संजय रावल ने कहा अतिक्रमण हटाने के लिए सड़क के दोनों ओर चूने की लाइन डाली है। शुक्रवार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे। ^सड़क के दोनों ओर यातायात व्यवस्था दुरुस्त करना मुख्य लक्ष्य है। नप संबंधित दुकानदारों को समझाइश दे रही है। इसके बाद भी अतिक्रमण होता है तो सामान जब्ती की कार्रवाई होगी। दीपावली बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। संघप्रिय, एसडीएम

हॉकर जोन तय है ना बस स्टॉप
लोगों ने कहा फुटकर व्यापारी हॉकर जोन की मांग कर चुके है। लेकिन अब तक इसका काम नहीं हो पाया है। इसके चलते सड़क किनारे हाथ ठेले वाले खड़े हाे रहे हैं। इससे प्रशासन की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की मुहिम सफल नहीं हो पा रही है। नगर में जगह-जगह यात्री बसें खड़ी होने से भी यातायात व्यवस्था गड़बड़ा रही है। बस संचालक नगर के दो किमी एरिया में 4 से ज्यादा स्थानों पर सवारियों को बैठाते व उतारते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें