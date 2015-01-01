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सिविल:सांसद ने जो 14 लाख रुपए की एंबुलेंस दी उसके लिए अस्पताल के पास नहीं है ड्राइवर

खरगोनएक घंटा पहले
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  • सांसद चौहान बोले- 5 लाख की करूंगा व्यवस्था ताकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम से मरीज सुरक्षित पहुंचे अस्पताल

खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने सिविल अस्पताल बड़वाह को सांसद निधि से करीब 14 लाख से अत्याधुनिक एंबुलैस दी। गुरुवार सुबह अस्पताल परिसर में सांसद ने हरी झंडी दिखाकर एंबुलेंस को रवाना किया। सांसद ने जो एंबुलेंस अस्पताल को दी, उसके लिए अस्पताल के पास ड्राइवर ही नहीं है। साथ ही अस्पताल स्टाफ की भी कमी है। एंबुलेंस के लिए ड्राइवर के साथ प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है। इस पर सीबीएमओ डॉ. दिनेश ठाकुर ने बताया ड्राइवर व परिचारक की आवश्यकता है। फिलहाल तो अस्पताल के ड्राइवर से एंबुलेंस का संचालन किया जाएगा लेकिन विभाग से इसकी मांग की जाएगी। इस दौरान सांसद ने बताया कोरोना काल में आर्थिक संकट के चलते सांसद निधि दो साल के स्थगित कर दी है लेकिन अस्पताल में एंबुलेंस की जरुरत को देखते हुए पिछले साल की सांसद निधि को डायवर्ट कर इस एंबुलेंस को क्रय किया है। आपातकालीन स्थिति में मरीजों व दुर्घटनाओं से पीड़ितों को समय पर इसका लाभ मिलेगा। इसके साथ ही घायलों को सही समय पर सुरक्षित इंदौर पहुंचाने के लिए एंबुलेंस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम व एसी भी लगेगा। इसमें करीब चार लाख का खर्चा होगा। इस राशि की व्यवस्था भी पुरानी किसी सांसद निधि से करने का प्रयास करूंगा। सांसद ने बताया ट्रामा सेंटर की मांग भी लंबे समय से की जा रही है। यहां की जरुरत को ध्यान में रखते हुए जल्द ही मुख्यमंत्री से सिविल अस्पताल में ट्रामा सेंटर की मांग की जाएगी। कोरोना वैक्सीन पर सांसद ने बोला- जल्द ही देशवासियों को वैक्सीन मिलेगी। सांसद ने कुछ देर अस्पताल का निरीक्षण किया। स्टाफ से मिले। इस दौरान पूर्व विधायक हितेंद्र सिंह सोलंकी, अशोक तिवारी, जिलाध्यक्ष धनलक्ष्मी शर्मा आदि उपस्थित थे।

सनावद में पुरानी एंबुलेंस, बेड़िया व बलवाड़ा नहीं है
गुरुवार को सांसद नंदकुमारसिंह चौहान ने बड़वाह अस्पताल में एंबुलेंस उपलब्ध कराई है। ब्लॉक के अन्य अस्पताल में एंबुलेंस की सुविधा नहीं है। इससे मरीजों को परेशान होना पड़ता है। सनावद के सिविल अस्पताल में एंबुलेंस सेवा उपलब्ध है लेकिन वह करीब 15 साल से अधिक पुरानी है। इससे मरीजों को पूरी सुविधा नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार बेड़िया व बलवाड़ा के स्वास्थ्य केंद्र पर एंबुलेंस की सुविधा नहीं

अफवाहे हैं अफवाहों का क्या, सार्वजनिक तौर पर कुछ नहीं कहूंगा : सांसद
बीते एक सप्ताह से बड़वाह विधानसभा क्षेत्र के विधायक के कांग्रेस छोड़ने की अफवाहे सोशल मीडिया व जनचर्चा पर प्रमुखता से चल रही है हालांकि इस संबंध में विधायक ने भी खबरों का उचित खंडन नहीं किया है। जब इस संबंध में जब सांसद से पूछा तो वे इस पर सार्वजनिक रूप से बोलने से मना कर गए। उन्होंने कहा यह अफवाहे हंै इन अफवाहों का क्या। सार्वजनिक बोलना उचित नहीं है। जो भी निर्णय है पार्टी का हाईकमान तय करेगा।

इंदौर-इच्छापुर फोरलेन बनेगा इकाेनॉमी कॉरिडोर

मीडियाकर्मियों से चर्चा में सांसद ने इंदौर-इच्छापुर हाईवे को लेकर बताया यह हाईवे इकाेनोमी कॉरिडोर बनेगा। इससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक क्रांति होगी। धनगांव से लेकर बोरगांव तक फोरलेन निर्माण का टेंडर हो चुका है। यह हाईवे आगे इच्छापुर-अकोला मार्ग से जुड़ेगा। जिसके लिए 6800 करोड़ स्वीकृत हो चुके हैं। यह पूरा मार्ग जयपुर से हैदराबाद तक इकाेनाॅमी कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगा। जर्जर हाईवे के संधारण के लिए एनएचएआई राशि खर्च करेगा। मोरटक्का से महू तक के ब्राॅडगेज के लिए सांसद ने कहा- कोरोना के कारण आर्थिक संकट आया है। बड़वाह से महू में वन विभाग की क्लियरेंस नहीं मिल पा रही है। जल्द ही पैकेज व क्लियरेंस के लिए प्रयास करेंगे।

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