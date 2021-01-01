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केवट समाज:नर्मदा नदी में नाव चलाने की बात पर दो पक्षों में हो रहा है विवाद; कार्रवाई की मांग की

खरगोन3 घंटे पहले
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नावघाटखेड़ी स्थित नर्मदा नदी में नाव चलाने वाले नाविकों की दो टीम के बीच कई दिनों से विवाद चल रहा है। दोनों टीम ने एक दूसरों की अधिकारियों को शिकायत भी कर चुके हैं। इसके बावजूद भी दोनों टीम के बीच का विवाद सुलझ नहीं रहा है। रविवार को भी नाव चलाने को लेकर मेकल केवट समाज व पटेल परिवार दोनों टीम के बीच विवाद हुआ। इसके बाद केवट समाज टीम के नाविक पुलिस थाने पहुंचे। कलेक्टर के नाम आवेदन थाना प्रभारी संजय द्विवेदी को सौंपा। उन्होंने कहा नर्मदा नदी के उत्तर तट पर हम नाविक नाव चला कर परिवार का जीवन यापन करते हैं। परिवार की आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। पटेल परिवार की टीम अपशब्द कह कर हमें रोक रही है। हमें नाव नहीं चलाने दी जा रही है। महिलाओं द्वारा झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी जा रही है। ग्राम पंचायत नावघाट खेड़ी के जिम्मेदार भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस विवादों के कारण हमारी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पिछले दिनों एसडीएम, तहसीलदार, सीईओ के जो आदेश नाव संचालकों के दिए गए थे। उनका भी पालन नहीं किया जा रहा है। मेकल केवट समाज ने उचित कार्रवाई करने की मांग की है।

लाइसेंस का होना था वितरण
पिछले दिनों नाव हादसे के बाद से प्रशासन सख्त है। एसडीएम प्रवीण फुलपगारे के निर्देश पर अधिकारियों ने नाव की जांच करके फिटनेस, लाइसेंस व बिना संसाधनों के नौका विहार पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सभी नाव की जांच की गई तो अधिकतर नाव टूटी फूटी निकली। अफसरों ने 7 नाव का चयन करके उनके लाइसेंस बनाए गए है। पिछले दिनों एसडीएम के निर्देश पर मेकल केवट समाज को रविवार, सोमवार, मंगलवार व पटेल परिवार की टीम को बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को दो गोताखोरों को नौका विहार के लिए परमिशन दी गई थी। रविवार को पंचायत द्वारा लाइसेंस का वितरण किया जाना था लेकिन विवाद के कारण नहीं किया गया।

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