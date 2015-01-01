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जेब कतरे भी सक्रिय:व्यापारी का बैग छीनकर भाग रहे युवक को पकड़ा

खरगोनएक घंटा पहले
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  • जवाहर मार्ग की घटना, आरोपी सेंधवा का युवक

त्योहारों के चलते जेब कतरे भी सक्रिय हो गए हैं। गुरुवार रात को जवाहर नगर से व्यापारी का बेग छीनकर भागने वाले युवक को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। युवक सेंधवा निवासी है। उसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार व्यापारी रमाकांत महाजन दुकान से 26 हजार रुपए से भरा बैग लेकर घर जा रहे थे। दरवाजे के पास पहुंचते ही पीछे से आरोपी पवन पिता सुनील भोई (22) निवासी सेंधवा आया और बैग छीनकर भागने लगा। व्यापारी चिल्लाने लगा। इसी दौरान आसपास के लोगों ने दौड़कर युवक को पकड़ा। लोगों ने पुलिस को बुलाकर हवाले किया। टीआई प्रकाश वास्कले ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। दूसरी चोरियों का भी खुलासा हो सकता है।

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