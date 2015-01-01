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राधास्वामी आश्रम:ट्रक ने स्कूटी सवार दंपती को मारी टक्कर, घायल

खरगोनएक घंटा पहले
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शहर के पास इंदौर-इच्छापुर हाईवे स्थिति राधास्वामी आश्रम के सामने एक ट्रक चालक ने स्कूटी सवार वृद्ध दंपति को टक्कर मार दी। जिससे दोनों को गंभीर चोट आई है। लोगों की मदद से दोनों दंपती को सिविल अस्पताल सनावद भेजा गया। जहां पर प्राथमिक इलाज के बाद इंदौर रैफर किया गया है। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे जगन पिता रामा (55) व जानकीबाई जगन निवासी पिपलिया स्कूटी से आ रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक के चालक ने तेज गति से वाहन चलाकर दंपती की स्कूटी को टक्कर मार दी। इससे दंपती गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ट्रक डायवर वाहन लेकर मोरटक्का पहुंचा। जहां पर थाने के सामने ट्रक खड़ा कर भाग गया। दोनों दंपती को लोगों की मदद से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उन्हें इंदौर रैफर किया गया है।

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