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हवा में लटक गया:नर्मदा पुल पर ट्रक ने कैप्सूल टैंकर काे मारी टक्कर, अगला हिस्सा पुल लटका

खरगोन3 घंटे पहले
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मोरटक्का पुल पर शनिवार सुबह करीब 4 बजे एक ट्रक ने राखड़ से भरे कैप्सूल टैंकर रेलिंग तोड़ता हुआ हवा में लटक गया। इस टैंकर को निकालने के लिए हेवी क्रेन बुलाया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस दौरान पुल के दोनों और भारी वाहनों की लंबी कतार लग गई। दोपहर 12 बजे टैंकर को निकाला गया। जिसके बाद पुल पर से अवागमन सुचारु रुप से चालू हो गया। टैंकर के चालक श्यामलाल ने बताया मूंदी पावर प्लांट से राखड़ भरकर रतलाम की ओर जा रहे थे। सुबह करीब 4 बजे नर्मदा पुल पर सामने से आ रहे एक ट्रक साइड से टक्कर मारते हुए भाग निकला। अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ नीचे लटक गया। जिसके कारण टैंकर में बैठे ड्रायवर सहित परिचालक तुरंत उतर गए।

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