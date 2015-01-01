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शराब दुकान के बाहर विवाद:मकान निर्माण में हथियार चले, आठ से ज्यादा घायल

खरगोनएक घंटा पहले
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शहर के आनंद नगर क्षेत्र में मकान निर्माण को लेकर दो परिवारों में विवाद हो गया। दोनों तरफ से तलवार सहित अन्य धारदार हथियार चले। इसमें 8 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को सुबह 8 बजे अनिल गांगले व सत्तू गांगले का मकान निर्माण के लिए विवाद हुआ। सत्तू गांगले के परिजन गड्‌ढा खोद रहे थे इसी दौरान अनिल गांगले और उसके साथ संदीप गांगले आए और मारपीट करने लगे। इसके बाद दोनों ओर से तलवार सहित अन्य हथियार चले। इसमें अनिल गांगले, संदीप गांगले, लक्ष्मी गांगले, रितिक गांगले, सत्तू गांगले, सुनील गांगले घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया है।
शराब दुकान के बाहर विवाद : शहर की शराब दुकानों के बाहर रोजाना विवाद होते हैं। गुरुवार रात को खंडवा रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान के बाहर दो युवकों में विवाद हो गया। भीड़ एकत्रित हुई तो दोनों अपने दोस्तों के साथ भाग गए। इसके अलावा भंडारी धर्मशाला स्थित शराब दुकान, बस स्टैंड स्थित शराब दुकान, डायवर्शन रोड व नवग्रह पुलिया स्थित दुकानों में विवाद होते हैं। भंडारी धर्मशाला की दुकान में पंद्रह दिन पहले पांच से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उन्हें भर्ती भी किया था। आसपास के लोगों व राहगीरों ने कार्रवाई की मांग की है।

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