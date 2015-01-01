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स्वच्छता सर्वेक्षण:गांव के कचरे से खाद बनाएंगे, ब्लॉक में ही होगा प्लास्टिक का निष्पादन

खरगोनएक घंटा पहले
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  • पंचायतों की आय बढ़ेगी, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी बोले- कार्ययोजना बनाई है

महालक्ष्मी के आगमन व सफाई का संदेश देने वाले दीपावली पर्व से जिले में सफाई को लेकर बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। जिला मुख्यालय व नगर निकायों की तरह अब गांवों में भी कचरा निष्पादन की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जिले में प्रथम चरण में 148 पंचायतों में काम शुरू होगा। इसके साथ 9 विकासखंडों में प्लास्टिक निष्पादन यूनिट भी तैयारी की जाएगी। गांवों में निकलने वाले कचरे से गांव में भी कंपोस्ट खाद बनाई जाएगी। प्लास्टिक की छंटनी कर डंपिंग यूनिट तक पहुंचाया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो अगली दीपावली तक यह योजना पूरी तरह तैयार हो जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी के अनुसार जिले के 9 विकासखंडों की 1-1 पंचायत में प्लास्टिक निष्पादन यूनिट तैयार की जाएगी। प्रत्येक यूनिट पर 16 लाख रुपए खर्च होंगे। इसमें खरगोन के टेमला, बड़वाह के बैड़िया, महेश्वर के पिपल्या बुजुर्ग, भीकनगांव के बमनाला, कसरावद के पीपलगोन के अलावा सेगांव, गोगावां, भगवानपुरा व झिरन्या मुख्यालय पर यूनिट तैयार होगी। ब्लॉक के हर गांव से वाहन से प्लास्टिक यहां पहुंचेगी। पंचायत यह काम स्वयं या एजेंसी के माध्यम से करेगी।

बमनाला के मुक्तिधाम परिसर में लगेगी प्लास्टिक यूनिट

गुरुवार को इस योजना को लेकर स्वच्छ भारत मिशन की टीम बमनाला पहुंची। अधिकारियों ने गांव में पैदल घूमकर पंचायत में व्याप्त समस्याओं को जाना। वेदा नदी पर बने पुल के नीचे मिलने वाले नाले को देखा। पंचायत सचिव मोहनलाल राठौड़ व उपयंत्री दिलीप पेंडारे को नालियों का गंदा पानी जमा होने वाली जगहों को चिह्नित करने के लिए कहा। सीईओ भीकनगांव कविता आर्य ने पंचायत को राजस्व बढ़ाने के लिए नल-जल कर व स्वच्छता कर चालू करने के लिए कहा। स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी एचएल पाटिल ने नलजल कर से पंचायत की आय बढ़ाने के लिए योजना ठेके पर देने का सुझाव दिया। खंडवा-वड़ोदरा राजमार्ग पर पानी बहाने वालों को नोटिस देने और उनके घर के सामने सोख्ता गड्‌ढा बनवाने के निर्देश दिए। स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी व दल सदस्य मुक्तिधाम परिसर पहुंचे और यहां प्लास्टिक यूनिट लगाने के लिए जगह देखी। उन्होंने बताया यूनिट लगने के बाद गांव सहित आसपास की पंचायतों से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा यहां पहुंचेगा। यहां नगर पालिका की तर्ज पर इसका निष्पादन होगा। इससे गांव ओडीएफ प्लस की श्रेणी में आ सकेंगे। ब्लॉक समन्वयक समता गोयल, सहायक यंत्री राकेश आरसे व उपयंत्री दिलीप पिंडारे मौजूद थे।

गांव में भी कचरे से तैयार होगी कंपोस्ट खाद
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों की तरह अब गांवों में कचरे से खाद बनाकर आय बढ़ाई जाएगी। इसके लिए हर गांव में ट्रेंचिंग ग्राउंड तैयार होंगे। यहां जैविक व अन्य कचरे से खाद तैयार की जाएगी। पहले चरण में 3000 से अधिक आबादी वाली 148 पंचायतों को इसमें शामिल किया गया है। इसको लेकर चयनित पंचायतों में काम भी शुरू हो चुका है। गुरुवार को कसरावद के भोइंदा में सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ यादव, सचिव बादामसिंह मंडलोई, स्वच्छताग्राही महेश नामदेव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रमिला वैष्णव आदि ने गांव में घूमकर ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जगह का चयन किया।
जल्द काम शुरू होगा
^स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में कंपोस्ट यूनिट व हर ब्लॉक की एक पंचायत में प्लास्टिक यूनिट लगाने की योजना तैयार की है। उम्मीद है जल्द इस पर काम शुरू होगा।
एचएल पाटिल, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी

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