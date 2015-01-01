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छठ पर्व:अस्त होते सूरज को महिला-पुरुषों ने दिया अर्घ्य, आज उगते हुए सूरज की करेंगे आराधना

खरगोनएक घंटा पहले
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  • छठ पर्व के तीसरे दिन महिलाओं ने पूजा कर मांगा अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद

छठ पर्व के तीसरे दिवस महिलाओं ने अस्त होते सूर्य की पूजा कर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मांगा। शुक्रवार शाम को सूर्य अस्त होते आराधना करने के लिए महिला पुरुष नावघाट खेड़ी स्थित नर्मदा नदी पहुंचे। सामूहिक रूप से एकत्र होकर सूर्यदेवता को अर्घ्य देकर पूजा की। शाम 4 बजे से व्रतधारी महिलाएं पुरुष तट पर पहुंचने लगे। पुरुष सिर पर रखी टोकरी में फल, मूली, गन्ना व ठकुआ (आटे एवं शकर से बना व्यंजन) रखकर चल रहे थे। महिलाएं हाथों में आरती की थाल लिए आगे बढ़ रही थी। सूर्यदेव अस्त होने पर महिलाएं थाली व कलश लेकर नर्मदा के जल में खड़ी होकर पूजा करने लगी। सूर्यदेव को जल चढ़ाया। पूरी तरह सूर्यास्त होने तक महिलाएं पानी में ही खड़ी रही। महिलाओं ने घाट पर नर्मदाजी का पूजन कर दीपदान किया। व्रतधारी महिलाओं ने बताया तीसरे दिन महिलाओं ने पूरे दिन निर्जल उपवास किया था। रात को घर में छठी माता के भजन गाए। शनिवार सुबह सूर्य उदय होते सूरज की आराधना के साथ पर्व का समापन होगा। नर्मदा तट पर बड़ी संख्या में महिला-पुरुष उपस्थित थे।
छठ के दौरान 3 दिन के कठोर व्रत करने का है विधान
इस व्रत में 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। महिलाओं को पंचमी को एक बार नमक रहित भोजन करना पड़ता है। षष्ठी को निर्जल रहकर व्रत करना पड़ता है। षष्ठी को अस्त होते हुए सूर्य को विधिपूर्वक पूजन करके अर्घ्य दिया जाता है। सप्तमी तिथि के दिन सुबह नदी या तालाब पर जाकर स्नान करना होता है। सूर्य उदय होते ही अर्घ्य देकर जल ग्रहण करके व्रत खोलना होता है। व्रत में अस्ताचल भगवान भास्कर की पूजा करते हैं।

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