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खुशहाली की कामना:महिलाओं ने पहली रोटी गाय को देने का संकल्प लिया

खरगोन3 घंटे पहले
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अपने पुत्र की खुशहाली की कामना से गुरुवार को बछ बारस के मौके पर महिलाओं ने गाय-बछड़े की पूजा की। गाय को चवला व जुवार खिलाई। खामखेड़ा में महिलाओं ने सबसे पहली रोटी गाय को देने का संकल्प भी लिया। घुघरियाखेड़ी में महिलाओं ने घर पर भी जुवार की रोटी व चवला बनाकर खाया। दोपहर में आंगन में रंगोली सजाई। शाम को लक्ष्मी, गणेश व सरस्वती के चित्र के साथ जुवार, गेहूं व धनलक्ष्मी का पूजन किया। किसानों ने अपने मवेशियों का पूजन किया। घरों में दियों व विद्युत लड़ियों से रोशनी की गई।
रंगोली प्रतियोगिता 19 को
बामंदी | ग्राम रेगवां में वंदे मातरम परिवार रानी लक्ष्मीबाई जयंती पर 19 नवंबर को रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। गांव में रैली निकाल जाएगी। श्रीराम मंदिर परिसर में मां भारती की आराधना होगी। फिर रंगोली प्रतियोगिता शुरू होगी। प्रथम पुरस्कार 501, द्वितीय 201 व तृतीय पुरस्कार 101 रुपए रखा गया है।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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