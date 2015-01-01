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झांसी की रानी:रानी लक्ष्मीबाई की तरह सशक्त बनें महिलाएं- पटेल

खरगोनएक घंटा पहले
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  • अभा विद्यार्थी परिषद का दो दिनी लक्ष्मीबाई जयंती कार्यक्रम

झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर दो दिनी कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया। इसमें रंगोली, मेहंदी, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिताएं हुई। मुख्य अतिथि नगर पालिका की सब इंजीनियर पूजा पटेल, शिवानी पाटीदार, अभाविप नगर अध्यक्ष प्रो. अचला पालीवाल व कार्यक्रम संयोजिका मीना कोचले ने पुरस्कार वितरण किया। सब इंजीनियर पूजा पटेल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिवस को स्त्री शक्ति दिवस के रूप में मनाती आ रही है। उन्होंने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाते हुए स्त्री सेना का निर्माण किया। वर्तमान समय में भी महिलाएं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे निकलकर अपना स्थान बना रही हैं एवं देश और समाज का नेतृत्व कर रही हैं। यह रहे विजेता : रंगोली स्पर्धा में प्रथम परिधि तोमर, द्वितीय हेमेंद्र कछवाहे, तृतीय साक्षी कर्मा, मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम रुपाली कदम, द्वितीय विक्की निंगवाल, तृतीय कशिस जिलानी, निबंध प्रतियोगिता में प्रथम प्रांजलि पाटीदार, द्वितीय कल्याणी यादव, तृतीय आयुषी पाटीदार व चित्रकला में प्रथम अरुण कछवाहे स्थान पर रहे। इस दौरान अभाविप जिला संयोजक बंटी मालवीय, नगर विस्तारक विराट दांगी नीरज दांगी, अभिषेक राठौड़,कृष्णकांत वर्मा, रानी राठौड़, शिवानी पटेल, आकाश राठौड़ आदि मौजूद थे।

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